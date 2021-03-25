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Иконы со стразами: оскорбил ли Киркоров православных россиян? ВИДЕО

Поп-исполнитель появился на премьере в пёстром пиджаке с ликами святых

Филипп Киркоров привык эпатировать своими костюмами, но наряд, в котором он пришёл на премьеру фильма «Ёлки 8», может вызвать в современной России громкий и крайне неприятный общественный резонанс.

Пиджак артиста был в христианских образах и при этом расшит стразами. Адресной провокации тут не было: судя по всему, это наряд из византийской коллекции Dolce&Gabbana. На фоне показа этой коллекции моделями D&G в православных кругах в своё время уже поднимался вопрос об оскорблении чувств: «Подобные эксперименты со священными изображениями вызывают у меня чувство если не оскорбленности, то досады точно, - комментировал священник Александр Пикалев на сайте pravmir.ru. - Дефилирующая модель, обернутая в икону и с иконами на каблуках — это, конечно, очень неприятная профанация, и, помнится, такое в истории уже было».

Тренд, кстати, действительно давнишний: ещё в VII-VIII веках подобные эксперименты позволял себе византийский двор. С этим связывают общественные конфликты того времени и чуть ли не подозревают фривольных высокопоставленных особ в попытках развалить империю – во всяком случае нравственно. Фигура Киркорова, облачённого в одеяния из икон со стразами, в нынешней России, где слишком провокационное поведение всё чаще пресекается, способна вызвать раздражение весьма болезненное. Недавно артист уже пережил конфликт с консервативной частью общества, когда двусмысленный выход на красной дорожке с Давой стоил каналу «Муз-ТВ» и его главному редактору судебного наказания за «гей-пропаганду».

Фото: Андрей Струнин
...а Ольга Бузова могла бы предстать в образе непорочной Девы Марии, но постеснялась или не додумалась

Нарядами с иконами Филипп тоже уже эпатировал. В 2018 году он похвалился подарком из византийской коллекции, и тогда многие комментаторы в соцсетях проехались по артисту, не стесняясь в выражениях. При этом 3,5 года назад Бедросович всего лишь выложил наряды в сеть, сама одежда была менее вычурной, а за это время в России ещё больше закрутили гайки по всем фронтам. Теперь дело может ограничиться не только комментариями на православных сайтах и в соцсетях, но и требованиями возбуждения разного рода дел в отношении певца об оскорблении чувств верующих.

В финале вечеринки - вишенка на торте: поп-артист станцевал, снимая себя на видео для соцсетей.

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