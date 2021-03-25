Иконы со стразами: оскорбил ли Киркоров православных россиян? ВИДЕО

Пиджак артиста был в христианских образах и при этом расшит стразами. Адресной провокации тут не было: судя по всему, это наряд из византийской коллекции Dolce&Gabbana. На фоне показа этой коллекции моделями D&G в православных кругах в своё время уже поднимался вопрос об оскорблении чувств: «Подобные эксперименты со священными изображениями вызывают у меня чувство если не оскорбленности, то досады точно, - комментировал священник Александр Пикалев на сайте pravmir.ru. - Дефилирующая модель, обернутая в икону и с иконами на каблуках — это, конечно, очень неприятная профанация, и, помнится, такое в истории уже было».

Тренд, кстати, действительно давнишний: ещё в VII-VIII веках подобные эксперименты позволял себе византийский двор. С этим связывают общественные конфликты того времени и чуть ли не подозревают фривольных высокопоставленных особ в попытках развалить империю – во всяком случае нравственно. Фигура Киркорова, облачённого в одеяния из икон со стразами, в нынешней России, где слишком провокационное поведение всё чаще пресекается, способна вызвать раздражение весьма болезненное. Недавно артист уже пережил конфликт с консервативной частью общества, когда двусмысленный выход на красной дорожке с Давой стоил каналу «Муз-ТВ» и его главному редактору судебного наказания за «гей-пропаганду».