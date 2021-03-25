Игорь Саруханов: «В советское время достаточно было одного эфира в «Утренней почте», чтобы проснуться знаменитым. Сейчас все сложнее»

Игорь Арменович родился в семье преподавателей, в Узбекистане. Так как отец Саруханова был ученым, семья вынуждено переехала в Москву, здесь музыкант рос с четырех лет вместе со своим старшим братом Ваганом.

- Не так давно вы выпустили песню «Папина дочка», где описываете эмоции отца, выдающего дочь замуж. У вас растут две девочки, вы готовы морально к этому моменту?

- Сам морально пока не готов, ведь мои девочки еще маленькие, старшей тринадцать, младшей – шесть лет. Но я думал на эту тему, не стану скрывать. Меня посещала мысль, что я буду ревностно относиться к мужчине, который будет рядом с моей дочерью, ну другая мысль, более здравая меня остановила: я хочу, чтобы моя дочь была счастлива. Более того, когда одна из моих дочерей полюбит молодого человека, с ним ни в коем случае нельзя будет вступать в конфронтацию, можно нажить себе врага в лице собственного ребенка. Единственное, я хотел бы, чтобы девочки были максимально избирательны в вопросе выбора партнера, - для этого существуют родители и мир, который их окружает. Поскольку они девочки умные, читающие, видят мир с разных сторон, в том числе и посредством интернета, - думаю, они сделают правильный выбор.

- Вы активно ведете «Инстаграм», но не ставите фото семьи, дочек, - почему?

- Я прежде всего артист, и мне хочется делиться в соцсетях своей музыкой, новостями из творческой жизни. Личное выкладывать в сеть не очень хочется, просто не вижу смысла.