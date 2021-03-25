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Игорь Саруханов: «В советское время достаточно было одного эфира в «Утренней почте», чтобы проснуться знаменитым. Сейчас все сложнее»

Заслуженный артист РФ Игорь Саруханов поговорил с нами о дочерях, о том, как пережил два года пандемии, а также поделился новогодними воспоминаниями из детства.

Фото: личный архив

Игорь Арменович родился в семье преподавателей, в Узбекистане. Так как отец Саруханова был ученым, семья вынуждено переехала в Москву, здесь музыкант рос с четырех лет вместе со своим старшим братом Ваганом.

- Не так давно вы выпустили песню «Папина дочка», где описываете эмоции отца, выдающего дочь замуж. У вас растут две девочки, вы готовы морально к этому моменту?

- Сам морально пока не готов, ведь мои девочки еще маленькие, старшей тринадцать, младшей – шесть лет. Но я думал на эту тему, не стану скрывать. Меня посещала мысль, что я буду ревностно относиться к мужчине, который будет рядом с моей дочерью, ну другая мысль, более здравая меня остановила: я хочу, чтобы моя дочь была счастлива. Более того, когда одна из моих дочерей полюбит молодого человека, с ним ни в коем случае нельзя будет вступать в конфронтацию, можно нажить себе врага в лице собственного ребенка. Единственное, я хотел бы, чтобы девочки были максимально избирательны в вопросе выбора партнера, - для этого существуют родители и мир, который их окружает. Поскольку они девочки умные, читающие, видят мир с разных сторон, в том числе и посредством интернета, - думаю, они сделают правильный выбор.

- Вы активно ведете «Инстаграм», но не ставите фото семьи, дочек, - почему?

- Я прежде всего артист, и мне хочется делиться в соцсетях своей музыкой, новостями из творческой жизни. Личное выкладывать в сеть не очень хочется, просто не вижу смысла.

Фото: личный архив
Саруханов в этом году возродил группу "Круг", в составе которой уже активно выступает

- Что в вашей жизни изменила пандемия?

- Пандемия на мне никак не отразилась, кроме того, что я переболел. Эти два года я много работал, и 17 декабря вышел мой новый альбом под названием "Эмоции". В общей сложности, я записал двадцать две новые песни, десять из них уже были на федеральных каналах. Время самоизоляции я провел продуктивно.

- В нашей семье Новый год отмечали довольно-таки просто, и как у всех. Мы с братом всегда ждали полуночи, чтобы достать из- под елки подарки от Деда Мороза. Честно говоря, даже не помню, что нам дарили, но мы всегда были рады любым подаркам, ведь в советское время был тотальный дефицит всего.
- Игорь Саруханов

- Вы наверняка следите за современным шоу- бизнесом, где уже даже блогеры стали петь, в ваше время не так просто было стать популярным и попасть на сцену, что скажете об этом?

- Не соглашусь. В советское время, в разные годы, возьмем восьмидесятые, достаточно было одного эфира в «Утренней почте», чтобы проснуться знаменитым, тем более, если песня была хитом. Сегодня все намного сложнее, пары треков не совсем достаточно. Даже если песня хитовая, ей надо уделить очень много внимания, продвигать ее, скажем так.

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