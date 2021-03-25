Бритни Спирс. О бедной принцессе замолвите слово

Девственница и ее женихи

Детство будущей звезды прошло в Луизиане, в малюсеньком городке Кентвуд. Ее отец работал то в строительстве, то в общепите, но, в общем-то, был неудачником во всех своих начинаниях и больше выпивал, чем работал, стрелял в белок и поколачивал жену Линн, школьную учительницу.

Первое выступление Бритни состоялось в трёхлетнем возрасте. Она вообще танцевала и пела постоянно и была при этом невероятно артистичной малышкой. Вскоре Бритни попадает в телешоу «Клуб Микки Мауса», в компанию Кристины Агилеры, Джастина Тимберлейка и Райана Гослинга. Кажется, девочка работала круглосуточно — альбомы и туры у Бритни пекутся один за другим. В 18 лет она покупает огромный особняк для матери (родители юной звезды уже давно в разводе). Это напоминает историю другого кумира Америки, Элвиса Пресли, который с первого заработка купил для мамы розовый Кадиллак.

Примерно на этом этапе к карьере трудолюбивой Бритни подключился папочка, оценив перспективу: «Моя дочь сделает меня богатым». Бритни отца боялась, и, может, поэтому беспрекословно примерила на себя придуманный им образ последней девственницы Америки. Артистка заявила миру, что будет хранить свою девственность до свадьбы, и действительно вела себя до поры до времени очень скромно, а потом как с цепи сорвалась. Вдруг стала выходить на сцену в прозрачном трико, уляпанном белыми сгустками, повергнув фанатов в шок разнузданным имиджем. Публика почувствовала себя обманутой. На неё обрушилось буря ненависти. Теперь её спрашивали про секс в каждом телешоу. Бритни, воплощённая американская мечта, улыбалась, потом широко открывала рот, набитый жвачкой, и говорила очередную глупость.

Тем временем Спирс объявила о женихе, им стал Джастин Тимберлейк. Это был 1998 год. Но в марте 2002-го они расстались, и Тимберлейк обвинил в разрыве Бритни. Он пел про разбитое сердце, а Бритни только моргала глазами и подставляла свою голову под плевки. У звезды была совершенно ничтожная самооценка, какая бывает у девочек, растущих без защиты отца. Бритни заклеймили распутницей. И она это клеймо старательно оправдывала, меняя парней и целуясь взазос с Мадонной перед всем миром. Как-то после очередного концерта в Лас-Вегасе Бритни выскочила замуж за своего одноклассника. Опять же по глупости или под кайфом. Через два дня по требованию матери Линн Спирс, которая прислала в Вегас целую команду юристов, этот брак обнулили.

Маменька выметала поганой метлой всех парней из жизни своей прибыльной дочери, пока Бритни не вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна. Она сама сделала ему предложение, несмотря на то, что у жениха была другая жена и двое детей. Федерлайн относился Бритни абсолютно бессовестно, а поп-звезда очень хотела «простого женского счастья». У пары родились сыновья-погодки, но Бритни, на свою беду, была плохой матерью. Её небрежность не раз могла стоить жизни её детям. Брак был обречён, в 2006-м начался скандальный развод, и жизнь Бритни неумолимо пошла под откос. Впрочем, она этого совершенно не понимала, отрываясь в клубах с новой подружкой Пэрис Хилтон. Загулы кончилось тем, что Бритни чуть не уронила ребёнка на асфальт, и это засняли папарацци. Суд отдал опеку над детьми Федерлайну.