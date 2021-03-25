Бритни Спирс. О бедной принцессе замолвите слово
Бритни в декабре исполнилось ровно 40. 13 лет из них она провела в заложниках у собственных родителей и примерно 30 лет – у папарацци, зарабатывающих на некоторых снимках поп-принцессы сотни тысяч долларов
На рубеже тысячелетий Бритни Спирс была настоящей поп-иконой. Нимфеткой с косичками из снов всех Гумбертов мира. Когда-то Бритни возглавляла американский список Forbes и была признана одной из самых влиятельных женщин США.
Но сегодня она не очень счастливая женщина с расстроенной психикой и сломленной волей.
Девственница и ее женихи
Детство будущей звезды прошло в Луизиане, в малюсеньком городке Кентвуд. Ее отец работал то в строительстве, то в общепите, но, в общем-то, был неудачником во всех своих начинаниях и больше выпивал, чем работал, стрелял в белок и поколачивал жену Линн, школьную учительницу.
Первое выступление Бритни состоялось в трёхлетнем возрасте. Она вообще танцевала и пела постоянно и была при этом невероятно артистичной малышкой. Вскоре Бритни попадает в телешоу «Клуб Микки Мауса», в компанию Кристины Агилеры, Джастина Тимберлейка и Райана Гослинга. Кажется, девочка работала круглосуточно — альбомы и туры у Бритни пекутся один за другим. В 18 лет она покупает огромный особняк для матери (родители юной звезды уже давно в разводе). Это напоминает историю другого кумира Америки, Элвиса Пресли, который с первого заработка купил для мамы розовый Кадиллак.
Примерно на этом этапе к карьере трудолюбивой Бритни подключился папочка, оценив перспективу: «Моя дочь сделает меня богатым». Бритни отца боялась, и, может, поэтому беспрекословно примерила на себя придуманный им образ последней девственницы Америки. Артистка заявила миру, что будет хранить свою девственность до свадьбы, и действительно вела себя до поры до времени очень скромно, а потом как с цепи сорвалась. Вдруг стала выходить на сцену в прозрачном трико, уляпанном белыми сгустками, повергнув фанатов в шок разнузданным имиджем. Публика почувствовала себя обманутой. На неё обрушилось буря ненависти. Теперь её спрашивали про секс в каждом телешоу. Бритни, воплощённая американская мечта, улыбалась, потом широко открывала рот, набитый жвачкой, и говорила очередную глупость.
Тем временем Спирс объявила о женихе, им стал Джастин Тимберлейк. Это был 1998 год. Но в марте 2002-го они расстались, и Тимберлейк обвинил в разрыве Бритни. Он пел про разбитое сердце, а Бритни только моргала глазами и подставляла свою голову под плевки. У звезды была совершенно ничтожная самооценка, какая бывает у девочек, растущих без защиты отца. Бритни заклеймили распутницей. И она это клеймо старательно оправдывала, меняя парней и целуясь взазос с Мадонной перед всем миром. Как-то после очередного концерта в Лас-Вегасе Бритни выскочила замуж за своего одноклассника. Опять же по глупости или под кайфом. Через два дня по требованию матери Линн Спирс, которая прислала в Вегас целую команду юристов, этот брак обнулили.
Маменька выметала поганой метлой всех парней из жизни своей прибыльной дочери, пока Бритни не вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна. Она сама сделала ему предложение, несмотря на то, что у жениха была другая жена и двое детей. Федерлайн относился Бритни абсолютно бессовестно, а поп-звезда очень хотела «простого женского счастья». У пары родились сыновья-погодки, но Бритни, на свою беду, была плохой матерью. Её небрежность не раз могла стоить жизни её детям. Брак был обречён, в 2006-м начался скандальный развод, и жизнь Бритни неумолимо пошла под откос. Впрочем, она этого совершенно не понимала, отрываясь в клубах с новой подружкой Пэрис Хилтон. Загулы кончилось тем, что Бритни чуть не уронила ребёнка на асфальт, и это засняли папарацци. Суд отдал опеку над детьми Федерлайну.
Жертва Америки
3 января 2008 года. Поп-звезда запирается в ванной со своим младшим сыном и отказывается отдавать его мужу. В конце-концов дверь взломали, её на каталке вывезли под вспышки фотокамер и отправили на медэкспертизу. Это был переломный момент: путь Бритни окончательно повернул не к трону Мадонны, а к прокрустову ложу лузерши. Теперь она уже не вылезает из рехабов, поёт только под фонограмму, бреется налысо, бьёт машины и, кажется, уже не способна себя контролировать.
Бритни как будто запрограммирована на разрушение собственной жизни.
Отныне она может видеться с детьми только под надзором. У неё депрессия, она чувствует себя бездомной и просто колесит в машине по дорогам в полном одиночестве. Она осаждает дом бывшего мужа, чтобы увидеть детей, но её туда никто не пускает. Зато её снимают папарацци – лысую, в слезах, запущенную, почти обезумевшую. Любимица Америки стала её жертвой.
Это самым плачевным образом сказалось её психике. Всё телеканалы мира показывают, как она в эфире разговаривает сама с собой. Одновременно Бритни пытается выступать, терпит неудачи, и над ней продолжают издеваться, а ей, кажется, на все наплевать. В числе её фанатов остались только фрики.
И вот теперь свою ярость сокрушённая звезда наконец-то обратила по верному адресу – она заявила, что больше не доверяет ни матери, ни отцу.
Но к тому времени её отец уже оформил над Бритни опеку. И по выходу из очередной психушки Бритни Спирс уже лишилась самостоятельности.
Период рабства продлился 13 лет. Она выходила на сцену, конечно, но публика уже обсуждала не её песни, а её диагнозы. Страшно сказать, но у Бритни, в её 30 лет заподозрили даже деменцию. Фанаты удивлялись странноватым видео, которые она выкладывала в инстаграм, им казалось, что она подаёт сигналы о помощи. Ну, что тут скажешь – какая звезда, такие и поклонники.
Джанго освобождённый
При этом Бритни Спирс активно гастролировала, а это довольно тяжёлый труд, который, конечно, не предполагает никакой деменции. У нее по-прежнему были очень приличные заработки. Она три раза в неделю давала концерты в Лас-Вегасе. Её показывали по телевизору в разных шоу, и она производила впечатление абсолютно нормального человека. Возможно, это действие лекарств — все эти годы Бритни Спирс были прописаны препараты с литием, притормаживающим психическую реактивность. И Бритни действительно выглядит умиротворённой. Только потом выяснится, что родня буквально ее шантажировала: пей таблетки, пой песни, улыбайся, подчиняйся и не говори лишнего — иначе не увидишь сыновей. Но однажды, когда опекуны ослабили хватку, Бритни публично расплакалась в попытке рассказать, насколько она несчастна.
И вот тогда поползли слухи, что диагноз — уловка для того, чтобы держать ее в опеке.
Пройдёт больше 10 лет, прежде чем Бритни объявит: «С меня довольно».
Совсем недавно, в 2021 году, судья разрешает ей самой выбрать себе адвоката, а 12 ноября суд Лос-Анджелеса постановил, что Джейми Спирс больше не является опекуном своей дочери. На суде она рассказала, что хочет выйти замуж и родить детей. Что все эти годы у неё в матке была спираль, чтобы она не могла забеременеть, и ей не давали сходить к врачу, чтобы её вынуть. «Мой отец и все, кто держал меня взаперти, должны сидеть в тюрьме».
Бритни сказала, что её комната была напичкана микрофонами, её медсестры были её надсмотрщиками. Ей было запрещено водить машину, ходить в гости к друзьям и даже выбирать себе одежду. Ей было разрешено только зарабатывать очередные миллионы, которыми распоряжался её отец. Причём все её гастроли проходили только в Америке, где её можно было контролировать. И это снова напоминает историю Элвиса Пресли, зависимого от препаратов и хитроумного продюсера, который не выпускал подопечного за океан.
За 13 лет опеки поп-певица заработала сотни миллионов долларов, но при этом отец положил ей месячное содержание в 8 тысяч и ни цента больше. В довершение всей этой трагичной истории Бритни Спирс объявила, что всю историю с опекой и контролем придумала её собственная мать.
Сейчас сложно найти отметку, где кончается правда и начинается, мягко говоря, преувеличение. Тем более что Бритни Спирс, перестав принимать лекарства, может легко уйти в психопатический штопор. Но пока что она, кажется, счастлива. Звезда вышла замуж за своего тренера по имени Сэм. Будет ли она жить обычной частной жизнью или захочет вернуться на сцену, покажет время.