Елена Яковлева: Филипп Киркоров предстал в новом образе на съемочной площадке
«Жар-птицу в исполнении Киркорова я увижу только на экране»
Елена Яковлева рассказала о съемках третьей части «Последний богатырь: Посланник Тьмы». Известная актриса снялась в роли Бабы-Яги, а Филипп Киркоров – Жар-птицы. Сказочные герои попадают в современную Москву. Интервью с Яковлевой опубликовал журнал 7 дней.
Елена Яковлева пожаловалась на тяжелый грим, в котором ей пришлось сниматься. Его изготовили из кусочков силиконовой ткани, чтобы лицо выглядело максимально живым. Грим весил полтора килограмма и к концу дня он казался почти неподъемным.
В непривычном образе на съемочной площадке предстал Филипп Киркоров. Чтобы стать Жар-птицей ему пришлось раздеться, а роскошное оперение создали при помощи компьютерной графики.
«Последний богатырь: Посланник Тьмы» выйдет на экраны 23 декабря.
В фильме так же снимались Сергей Бурунов, Мила Сивацкая, Виктор Хориняк, Константин Лавроненко, Гарик Харламов, Владислав Ветров, Тимофей Трибунцев и др.