Елена Яковлева: Филипп Киркоров предстал в новом образе на съемочной площадке

Елена Яковлева рассказала о съемках третьей части «Последний богатырь: Посланник Тьмы». Известная актриса снялась в роли Бабы-Яги, а Филипп Киркоров – Жар-птицы. Сказочные герои попадают в современную Москву. Интервью с Яковлевой опубликовал журнал 7 дней.

Елена Яковлева пожаловалась на тяжелый грим, в котором ей пришлось сниматься. Его изготовили из кусочков силиконовой ткани, чтобы лицо выглядело максимально живым. Грим весил полтора килограмма и к концу дня он казался почти неподъемным.