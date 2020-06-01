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Елена Яковлева: Филипп Киркоров предстал в новом образе на съемочной площадке

«Жар-птицу в исполнении Киркорова я увижу только на экране»

Фото: instagram.com/elenayakovleva_fan

Елена Яковлева рассказала о съемках третьей части «Последний богатырь: Посланник Тьмы». Известная актриса снялась в роли Бабы-Яги, а Филипп Киркоров – Жар-птицы. Сказочные герои попадают в современную Москву. Интервью с Яковлевой опубликовал журнал 7 дней.

Елена Яковлева пожаловалась на тяжелый грим, в котором ей пришлось сниматься. Его изготовили из кусочков силиконовой ткани, чтобы лицо выглядело максимально живым. Грим весил полтора килограмма и к концу дня он казался почти неподъемным.

Грим по-прежнему был очень тяжелый, на него уходило пять часов. Быстрее было бы приклеивать какую-то заранее изготовленную маску, но тогда пострадала бы мимика.
- Елена Яковлева
Фото: instagram.com/elenayakovleva_fan

В непривычном образе на съемочной площадке предстал Филипп Киркоров. Чтобы стать Жар-птицей ему пришлось раздеться, а роскошное оперение создали при помощи компьютерной графики.

Снимался Филипп в специальном обтягивающем комбинезоне синего цвета. То есть он практически голый перед нами предстал и выглядел странно, абсолютно не был похож на свой сценический образ.
- Елена Яковлева
Фото: instagram.com/fkirkorov

«Последний богатырь: Посланник Тьмы» выйдет на экраны 23 декабря.

В фильме так же снимались Сергей Бурунов, Мила Сивацкая, Виктор Хориняк, Константин Лавроненко, Гарик Харламов, Владислав Ветров, Тимофей Трибунцев и др.

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