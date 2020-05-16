Алексей Горшенёв: «Кукрыниксы» – музыка для взрослых, число молодых зрителей на нашем YouTube – 15%

18 декабря в московском Главклубе состоится концерт группы «Горшенёв», где её лидер Алексей Горшенёв вместе с музыкантами представит новые треки коллектива и хиты группы «Кукрыниксы»: «Обнимай», «По раскрашенной душе» и другие.

Напомним, группа «Кукрыниксы» завершила свою историю гастрольным туром, после чего началась работа над проектом «Горшенёв», которую немного подрезала пандемия. Тем не менее в апреле группа отметила двухлетие. В преддверии концерта Алексей согласился ответить на пару вопросов «Собеседника».