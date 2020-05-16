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Алексей Горшенёв: «Кукрыниксы» – музыка для взрослых, число молодых зрителей на нашем YouTube – 15%

18 декабря в Москве состоится концерт проекта «Горшенёв», где прозвучат и главные хиты «Кукрыниксов»

18 декабря в московском Главклубе состоится концерт группы «Горшенёв», где её лидер Алексей Горшенёв вместе с музыкантами  представит новые треки коллектива и хиты группы «Кукрыниксы»: «Обнимай», «По раскрашенной душе» и другие.

Напомним, группа «Кукрыниксы» завершила свою историю гастрольным туром, после чего началась работа над проектом «Горшенёв», которую немного подрезала пандемия. Тем не менее в апреле группа отметила двухлетие. В преддверии концерта Алексей согласился ответить на пару вопросов «Собеседника».

Фото предоставлено PR-менеджером группы

- Почему в клипе «Царь зверей» 2019 года у вас и других участников группы в некоторых кадрах появляются металлические зубы? И почему барабанщик в медицинской маске? Тогда ведь ещё не началась пандемия

- Мы искали нестандартную картинку, поэтому в кадре змея, зубы-фиксы, маски. На то время гитаристы не были представлены публике и нам показалось уместно использовать маски в клипе. Что касается Михаила, то он все время одержим поиском сценического образа. Никого отношения к ковиду это не имеет, одна мистика, тихий ужас и тяга к загадкам. Ковид ничто - имидж всё!

- Ваш сын слушает группу «Кукрыниксы»? (Кирилл Горшенёв родился в 2001 году – Ред.)

- Актуально ли сегодня творчество группы «Кукрыниксы»? Сегодня на концерты приходит больше взрослой публики, молодёжи свойственно увлекаться современными течениями! По данным нашего ютуб-канала, молодое поколение составляет 15 процентов. Пусть растут! А сын относиться с уважением к нашей музыке, и порой я его привлекаю в свои работы.

Рубрика: Шоу-бизнес

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