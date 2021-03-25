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Рудковская с Плющенко зарабатывают на новогоднем настроении россиян

Селебрити снова примерила роль высокооплачиваемого коуча, объявив новогодний марафон трансформации

Фото: instagram.com

До Нового года еще две недели, но продюсер Яна Рудковская уже готова исполнить желания тех, кто хочет стать лучше. Она запустила «эксклюзивный новогодний марафон трансформации и развития личности для сильных и успешных женщин и тех, кто хочет ими стать». Цена вопроса для участников от 9 до 500 тысяч рублей.

В онлайн-формате Яна будет помогать участницам становиться «сильными, успешными, привлекательными, естественными и роскошными женщинами». Рудковская поделится собственным жизненным опытом, а ее муж, фигурист Евгений Плющенко, научит, как заниматься «экологичным спортом» «без насилия над собой», он фигурирует в одном из модулей программы «спорт и фитнес». В марафоне также предусмотрены модули от психолога, диетолога, визажиста и дизайнера – спецы, разумеется, не простые, «звёздные».

Самый дешёвый пакет стоит 8990 рублей, самый дорогой – 499. 900. Фишка вип-пакетов – эксклюзивные подарки от известных брендов, личное общение с Рудковской и Плющенко, их «звёздными гостями» и посещение святая святых – дома выдающейся семьи.

В интернете хватает едких комментариев по поводу Рудковской-«коуча», мол, не слишком ли много она запросила за сервировку стола и не пора ли ей прокрасить корни волос – успешной бизнес-леди экономить на парикмахере не комильфо. И всё-таки такое покупают: предприимчивая бывшая жена бизнесмена Виктора Батурина, брата некогда «хозяйки Москвы» Елены Батуриной, проводит марафон не в первый раз. 

Рубрика: Шоу-бизнес

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