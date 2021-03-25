Рудковская с Плющенко зарабатывают на новогоднем настроении россиян
Селебрити снова примерила роль высокооплачиваемого коуча, объявив новогодний марафон трансформации
До Нового года еще две недели, но продюсер Яна Рудковская уже готова исполнить желания тех, кто хочет стать лучше. Она запустила «эксклюзивный новогодний марафон трансформации и развития личности для сильных и успешных женщин и тех, кто хочет ими стать». Цена вопроса для участников от 9 до 500 тысяч рублей.
В онлайн-формате Яна будет помогать участницам становиться «сильными, успешными, привлекательными, естественными и роскошными женщинами». Рудковская поделится собственным жизненным опытом, а ее муж, фигурист Евгений Плющенко, научит, как заниматься «экологичным спортом» «без насилия над собой», он фигурирует в одном из модулей программы «спорт и фитнес». В марафоне также предусмотрены модули от психолога, диетолога, визажиста и дизайнера – спецы, разумеется, не простые, «звёздные».
Самый дешёвый пакет стоит 8990 рублей, самый дорогой – 499. 900. Фишка вип-пакетов – эксклюзивные подарки от известных брендов, личное общение с Рудковской и Плющенко, их «звёздными гостями» и посещение святая святых – дома выдающейся семьи.
В интернете хватает едких комментариев по поводу Рудковской-«коуча», мол, не слишком ли много она запросила за сервировку стола и не пора ли ей прокрасить корни волос – успешной бизнес-леди экономить на парикмахере не комильфо. И всё-таки такое покупают: предприимчивая бывшая жена бизнесмена Виктора Батурина, брата некогда «хозяйки Москвы» Елены Батуриной, проводит марафон не в первый раз.