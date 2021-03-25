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Пластический хирург разнёс фейсбилдинг Виктории Бони

Специалист считает, что авторская методика, которую Боня продаёт как ноу-хау, не так уж и безопасна

Фото: v-bonya.ru

После того как трансформационная программа «Я – женщина-богиня», вызвала скандал и подверглась критике (Боню уличили в плагиате), она решила сосредоточиться на другом онлайн-марафоне - своей старой программе фейслифтинга, другими словами, гимнастике для лица.

«Сделай себя красивой без инъекций и операций», - зазывает звезда. Онлайн-курс «Скулы, брыли, носогубки + буккальный массаж» на три месяца подписки стоит 3990 рублей.

«Авторский» метод фейсбилдинга Бони на самом деле имеет давнюю историю. Вопрос в том: действительно он полезен или хотя бы безобиден?

– Фейсбилдинг – не ноу-хау, каждые пять лет он выскакивает и снова затухает. За счёт того, что мышца двигается, она увеличивается в объёме, натягивается кожа над этой мышцей, при помощи фейсбилдинга можно добиться свежести лица, не более того, но можно получить и обратный эффект: потерю контуров за счёт того, что мышца начнёт увеличиваться не в том направлении, можно, например, потерять контур нижней челюсти, – предупреждает пластический хирург Амжад Аль-Юсеф.

Рубрика: Шоу-бизнес

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