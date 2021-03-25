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Сегодня, в 19:23

Милохин и Медведева подтвердили свой роман

Весь сезон зрители проекта "Ледниковый период" гадали, случилась ли любовь между партнерами на льду тиктокером Даней Милохиным и призером олимпийских игр Евгенией Медведевой. Страстный поцелуй ребят ответил на все вопросы.

Фото: пресс-служба "Первого канала"

Несмотря на страстные номера, отношения между ребятами подтвердить было сложно: близкие тиктокера и фигуристки информацию не подтверждали, сами герои интриги также хранили молчание.

На съемочной площадке Милохин и Медведева не показывали никаких лишних эмоций, раскатывались порой по одиночке, объятий и поцелуев мы не замечали, разве что внезапный поцелуй в щеку от Дани Милохина во время репетиции номера. Работники проекта в один голос говорили: "Они друзья!"

-Думаю, здесь теплая дружба, - делилась с нами мнением одна из работниц проекта. -Жене интересны мужчины постарше, а Дане девочки помладше, да подоступнее.

Как оказалось, Евгении с Даней удалось обмануть даже съемочную группу. На финальном номере для проекта, который снимался сегодня, Милохин и Медведева поцеловались, по-настоящему, по- взрослому. Видео сразу же разлетелись по сети. Этим самым ребята подтвердили свой роман.

Рубрика: Шоу-бизнес

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