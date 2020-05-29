«Крысой всегда успеешь стать!» Пугачёва в Новый год дала неожиданный совет Любаше

Для певицы и композитора Любаши 2021 год оказался знаковым. Она стала настоящей звездой шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ. О своих новогодних планах артистка рассказала «Собеседнику».

- У нас в семье нет определённых новогодних традиций, - говорит 54-летняя Любаша. - Раньше, когда младший сын Глеб был маленький, мы всегда семьёй приезжали на дачу, украшали огромную сосну, которая растёт в нашем дворе. Так и встречали Новый год. Как будет в этом году, я не знаю. Но я бы хотела, чтобы мой муж Коля сказал: «А вот через час нам нужно выйти и быть там-то…» Люблю сюрпризы в этот праздник, например, оказаться в каком-то другом городе, неожиданном месте.

Много раз артистка встречала Новый год на сцене. Любаша верит в примету, что если под бой курантов ты выступаешь, то в следующем году будешь востребованной. Также Любаша вспомнила, как на заре своей карьеры в первый раз снималась в Новогоднем огоньке, что было для неё тем ещё испытанием.

- Я тогда была очень перепуганная, закомплексованная, - вспоминает Залужная. – Мне было очень сложно справиться с волнением.