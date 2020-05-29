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«Крысой всегда успеешь стать!» Пугачёва в Новый год дала неожиданный совет Любаше

Примадонна поддержала певицу на съёмках «Голубого огонька»

Фото: личный архив Татьяны Залужной (Любаши)

Для певицы и композитора Любаши 2021 год оказался знаковым. Она стала настоящей звездой шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ. О своих новогодних планах артистка рассказала «Собеседнику».

- У нас в семье нет определённых новогодних традиций, - говорит 54-летняя Любаша. -  Раньше, когда младший сын Глеб был маленький, мы всегда семьёй приезжали на дачу, украшали огромную сосну, которая растёт в нашем дворе. Так и встречали Новый год. Как будет в этом году, я не знаю. Но я бы хотела, чтобы мой муж Коля сказал: «А вот через час нам нужно выйти и быть там-то…» Люблю сюрпризы в этот праздник, например, оказаться в каком-то другом городе, неожиданном месте.

Много раз артистка встречала Новый год на сцене. Любаша верит в примету, что если под бой курантов ты выступаешь, то в следующем году будешь востребованной. Также Любаша вспомнила, как на заре своей карьеры в первый раз снималась в Новогоднем огоньке, что было для неё тем ещё испытанием.

- Я тогда была очень перепуганная, закомплексованная, - вспоминает Залужная. – Мне было очень сложно справиться с волнением.
Фото: личный архив Татьяны Залужной (Любаши)

 На помощь певице пришла Алла Пугачёва, которая оказалась рядом.

- Она мне сказала: «Просто будь такой, какая ты есть. Постепенно ты научишься быть смелой! –продолжает Любаша. - Я ей говорю: «Алла Борисовна, но мне кажется, что я на сцене как серая мышка!». Она мне ответила: «Ну и хорошо, крысой ты всегда успеешь стать!»

Я знаю, что в Новогоднюю ночь у Аллы дома очень весело, она сама готовит на праздничный стол. Я, кстати, тоже хорошо готовлю, близкие меня хвалят. Одно из главных блюд на нашем праздничном столе – индейка. В этот раз она тоже обязательно будет!

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