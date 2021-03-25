Аргентинская актриса и звезда сериала «Дикий ангел» получила российское гражданство в ноябре. С тех пор артистка мечтала о визите в нашу страну. И вот недавно это состоялось – звезда «Дикого ангела» поучаствовала в фотосессии для телеканала «Суббота!» и провела предновогодний марафон подарков для подписчиков в TikTok. А между делом рассказала о своих эмоциях от России.

Фотосессия с Натальей Орейро была не простая, а тематическая. Актриса снялась в белом летящем платье, похожем на то, в котором она блистала на заставке «Дикого ангела». Стилисты повторили и другой образ Натальи из знаменитого сериала – в полосатой футболке и красной кепке. Головной убор Наталья привезла из Аргинины. По её словам, это та самая кепка, в которой она снималась в «Диком ангеле». Кстати, сейчас на «Субботе» как раз идёт этот сериал.

- Я давно люблю Россию, а теперь я настоящая россиянка: у меня русский паспорт. Спасибо большое, - произнесла 44-летняя Наталья во время прямого эфира. - Я так давно не приезжала. Эта пандемия разделила нас всех. Я скучала по поездкам в Россию. Я - ваша Наташа! Я хотела приехать с концертами, но не могла. Хотела приехать отдохнуть, тоже не могла. А сейчас смогла приехать и очень рада, что канал «Суббота!» меня привёз.

20 лет назад, когда я впервые приехала в Россию, в самых больших мечтах я не могла подумать, что буду русской. Я видела, что очень похожа на русскую. У нас очень сильная связь с Россией. И появилась такая возможность: я собрала все необходимые документы и все сложилось. Я попросила вселенную, и она мне помогла. Я стала русской!