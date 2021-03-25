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Вчера, в 21:54

«Я – ваша Наташа». Наталья Орейро впервые побывала в России после получения гражданства

Артистка приняла участие в съёмке телеканала «Суббота!»

Фото: Наталья Шавшина

Аргентинская актриса и звезда сериала  «Дикий ангел» получила российское гражданство в ноябре. С тех пор артистка мечтала о визите в нашу страну. И вот недавно это состоялось – звезда «Дикого ангела» поучаствовала в фотосессии для телеканала «Суббота!» и провела предновогодний марафон подарков для подписчиков  в TikTok.  А между делом рассказала о своих эмоциях от России.

Фотосессия с Натальей Орейро была не простая, а тематическая. Актриса снялась в белом летящем платье, похожем на то, в котором она блистала на заставке «Дикого ангела». Стилисты повторили и другой образ Натальи из знаменитого сериала – в полосатой футболке и красной кепке. Головной убор Наталья привезла из Аргинины. По её словам, это та самая кепка, в которой она снималась в «Диком ангеле». Кстати, сейчас на «Субботе» как раз идёт этот сериал.

- Я давно люблю Россию, а теперь я настоящая россиянка: у меня русский паспорт. Спасибо большое, - произнесла 44-летняя Наталья во время прямого эфира. -  Я так давно не приезжала. Эта пандемия разделила нас всех. Я скучала по поездкам в Россию. Я - ваша Наташа! Я хотела приехать с концертами, но не могла. Хотела приехать отдохнуть, тоже не могла. А сейчас смогла приехать и очень рада, что канал «Суббота!» меня привёз. 

20 лет назад, когда я впервые приехала в Россию, в самых больших мечтах я не могла подумать, что буду русской. Я видела, что очень похожа на русскую. У нас очень сильная связь с Россией. И появилась такая возможность: я собрала все необходимые документы и все сложилось. Я попросила вселенную, и она мне помогла. Я стала русской!

Фото: Наталья Шавшина

 Орейро поделилась творческими планами и анонсировала новый гастрольный тур. 

- Будет ли  концерт? Конечно, - обрадовала поклонников звезда. - У меня есть готовый тур, который я не смогла провести. И очень надеюсь, что всем вернули деньги за купленные билеты. Сейчас я готовлю новый тур. Что-то будет из того, что не состоялось, но будет и что-то необычное! А ещё мы пишем новый сериал: музыкальную комедию. Надеюсь, вам понравится! 

Фото: Наталья Шавшина

Также артистка поделилась  планами на Новый год.

- Я буду его встречать в Аргентине, рядом с семьёй, - рассказала Наталья. - Было бы здорово когда-нибудь и здесь его встретить. Новый год в России интересный: красиво украшают улицы, деревья, разный свет. Я всегда рассказываю в Аргентине и Уругвае, что здесь нет Санта-Клауса, но есть Дед Мороз и его внучка. Мне это нравится очень. Это более человечный образ.

Рубрика: Шоу-бизнес

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