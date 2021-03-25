Уехавший из России Моргенштерн раздаёт имущество

Рэпер Моргенштерн, уехавший из России через Белоруссию в Арабские Эмираты, объявил о том, что его автомобиль достанется одному из подписчиков. Для этого нужно подписаться на всё, на что подписан сам Моргенштерн в инстаграме.

Видео Алишер записал в формате видеоконференции со своим «Кадиллаком». При этом артист рассказывал своей машине о своей жизни: «Я нормально. Отдыхаю. Кокос (херачу)…» - в этом месте Моргенштерн отпил немного кокосового коктейля из пластикового стаканчика.

Накануне Моргенштерн призвал «дорогих серьёзных дяденек и тётенек» не пиариться на его имени. Это произошло после того, как Екатерина Мизулина (дочь одиозного депутата Елены Мизулиной) обвинила его в иностранном финансировании и передаче ему из-за рубежа неких «файлов с темами», которые «нужно затрагивать в песнях». При этом из последующих комментариев дочери Мизулиной можно сделать вывод, что у неё нет фактов, подтверждающих обвинения в адрес музыканта: «Если это фейк и клевета, мы тоже с удовольствием опровергнем».

Моргенштерн уехал из России после слов главы Следственного комитета страны о том, что он продаёт наркотики через соцсети. Г-н Бастрыкин также не предъявил никаких доказательств. Намерен ли Моргенштерн вернуться в Россию, неизвестно. Но из видеороликов в соцсетях видно, что артист не «парится» своей эмиграцией, катается по морю на надувных ватрушках и пребывает в прекрасном настроении.