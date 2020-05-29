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«Она – ремесленник, а я – звезда!» Анастасия врезала Цыгановой за высказывания в адрес шоу «Суперстар»

Настя заявила, что под фальшивой религиозностью Вики скрывается зависть и ненависть к коллегам

Фото: стоп-кадры / YouTube-канал «НТВ»

Вика Цыганова, покинув «Суперстар», не стала скрывать эмоций. Певица назвала проект «шоу фриков». Порцию критики от неё получили почти все оставшиеся в проекте участники. Досталось и Анастасии, которая, в отличие от Цыгановой, прошла в следующий тур.

– Мне очень смешно, что она говорит, – заявляет Анастасия. – Выбирало жюри. И если встаёт вопрос, что я что-то получила, а она – нет, то это не ко мне. Боже упаси!

Я клянусь здоровьем своей дочери – это святое – я никогда не делала ничего плохого Цыгановой. Я клянусь! Моя клятва – анастасиевская – стоит дорого. То, что они там себе напридумывали с её мужем, это их проблемы. Почему они не говорят, как они выцыганивали, вымаливали себе оценки. Я просто видела это. И это было не очень корректно.

– Неужели просили ставить повыше?

– Да, она оценки выцыганивала себе. Я такого никогда не делала. Но я иду своим путём и никогда в жизни никому не сделала ничего плохого. Ни Цыгановой, ни Апиной – боже упаси.

– Вика с мужем говорят, что вы выступали средне. Да и ваша походка их не вдохновила…

– Мне дали туфли на размер меньше – мне было очень больно ходить. Реально больно ходить. Потом я им сказала: «Идите в жопу со своими туфлями. Я буду просто работать в своей концертной обуви».

Очень плохо на проекте отработали костюмеры, а уж что стилисты сделали со мной! В номере Аллегровой я больше похожа на продавщицу пирожков на киевском рынке. Было ужасно. Там была девушка, себя возомнила стилистом. Она говорит: «Поднимите ей волосы». И из меня сделали просто уродину.

Но потом я к ним подошла и послала их. Сказала: «Верните мне Настю!». Я буду петь, как Настя, буду выглядеть, как Настя. Не надо никого из меня делать. Я очень обиделась на этих стилистов. Это было бездарно. Вот гримёры на проекте – молодцы.

– Может, Цыганова вылила ушат грязи на участников из-за обиды на то, что её так рано выгнали?

– Это её проблемы, а не мои. Она сама по себе, я – сама по себе. Она мне не любопытна. И то, что она что-то там вякает, это её субъективное мнение. Ради бога. Дай бог ей петь так, как я пою. Я более любимая певица, чем она. Я не хочу пререкаться с Цыгановой – боже упаси. Но Цыганова для меня как вам сказать…

– Говорите правду…

– Пускай она поёт Круга. А я любую песню могу спеть. Любую. А она не может. Я могу спеть Эдит Пиаф, Вертинского… Потому у меня за плечами Щукинское училище, я – вахтанговская. Я не буду ничего плохого говорить о Цыгановой. Она – ремесленник. Хороший ремесленник. А я –звезда. В этом между нами разница.

– Она говорит, что на «Суперстаре» – фрики!

– А что такое фрики? Я не понимаю. Знаете, некрасиво оскорблять коллег, с которыми ты вместе участвуешь в одном шоу. Есть элементарная этика. Если ты называешь «Суперстар» «шоу фриков», то, значит, сама – фрик, раз там участвуешь. Я слышала, что она – верующий человек. Но так верующие люди не поступают. Под этой фальшивой религиозностью скрывается зависть, ненависть к своим коллегам. Не по-христиански это – при встрече обниматься, а потом говорить гадости про своих коллег.

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