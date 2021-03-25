Бывшая жена Романа Жукова: «Наши дети могут лишиться квартиры!»

Экс-супруга певца Романа Жукова и шестеро их общих детей могут лишиться квартиры в Москве. По словам бывшей благоверной артиста, жилплощадь у нее грозится отобрать банк, так как Роман перестал выплачивать за него ипотеку. Подробностями Жукова поделилась с «Собеседником».

Жуковы расстались в 2017-м году. Елена осталась жить в квартире, которую супруги взяли в ипотеку. До мая 2020 года певец исправно ее оплачивал. Но с тех пор, как его концертная деятельность потерпела крах из-за пандемии коронавируса, Роман перестал это делать. Певец предложил бывшей жене продать две другие жилплощади, которыми они владеют вместе с экс- благоверной и на эти деньги выплатить долг банку. Однако Елена категорически отказывается это делать.

– Я не понимаю, как можно продать память, – сокрушается Жукова. – В этих квартирах росли наши дети, я только слез пролила, когда мы делали в них ремонты! В нашей первой однокомнатной квартире родилась наша дочь Лиза, когда мы купили вторую – Лиза погибла. К тому же, чтобы сделать ремонты, я заложила все свои драгоценности.