Бывшая жена Романа Жукова: «Наши дети могут лишиться квартиры!»
Елена Жукова боится, что жилплощадь заберет банк
Экс-супруга певца Романа Жукова и шестеро их общих детей могут лишиться квартиры в Москве. По словам бывшей благоверной артиста, жилплощадь у нее грозится отобрать банк, так как Роман перестал выплачивать за него ипотеку. Подробностями Жукова поделилась с «Собеседником».
Жуковы расстались в 2017-м году. Елена осталась жить в квартире, которую супруги взяли в ипотеку. До мая 2020 года певец исправно ее оплачивал. Но с тех пор, как его концертная деятельность потерпела крах из-за пандемии коронавируса, Роман перестал это делать. Певец предложил бывшей жене продать две другие жилплощади, которыми они владеют вместе с экс- благоверной и на эти деньги выплатить долг банку. Однако Елена категорически отказывается это делать.
– Я не понимаю, как можно продать память, – сокрушается Жукова. – В этих квартирах росли наши дети, я только слез пролила, когда мы делали в них ремонты! В нашей первой однокомнатной квартире родилась наша дочь Лиза, когда мы купили вторую – Лиза погибла. К тому же, чтобы сделать ремонты, я заложила все свои драгоценности.
Жилье в ипотеку супруги взяли, когда у них родился седьмой ребенок. В качестве первого взноса Жуковы использовали материнский капитал. Елена не теряет надежды, что именно этот факт поможет ей сберечь жилплощадь.
– Я могла материнский капитал вложить в учебу старшей дочери Полины, – продолжает Елена. – Но мы его потратили на улучшение жилищных условий нашей большой семьи. Но теперь получается, что мы его можем просто-напросто подарить банку. Хочу призвать наше правительство поменять закон о материнском капитале, чтобы он был защищен. Иначе какой в нем смысл?! Мы, женщины, рожаем детей, вкладываем в них время и здоровье, а в итоге над нами просто издеваются. Мужчина должен деньги в дом приносить, а женщина – воспитывать детей. А нам как будто говорят: «Давай, иди сама работай и плати за все!» Из нас делают танки! Не удивительно, почему в нашей стране женщины боятся выходить замуж и рожать детей! При разводе государство о нас не заботится, а банки и вовсе могут отбирать жилье у наших детей!