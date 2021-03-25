Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 8:21

Бывшая жена Романа Жукова: «Наши дети могут лишиться квартиры!»

Елена Жукова боится, что жилплощадь заберет банк

Фото: Instagram: @elenazhukova_official

Экс-супруга певца Романа Жукова и шестеро их общих детей могут лишиться квартиры в Москве. По словам бывшей благоверной артиста, жилплощадь у нее грозится отобрать банк, так как Роман перестал выплачивать за него ипотеку. Подробностями Жукова поделилась с «Собеседником».

Жуковы расстались в 2017-м году. Елена осталась жить в квартире, которую супруги взяли в ипотеку. До мая 2020 года певец исправно ее оплачивал. Но с тех пор, как его концертная деятельность потерпела крах из-за пандемии коронавируса, Роман перестал это делать. Певец предложил бывшей жене продать две другие жилплощади, которыми они владеют вместе с экс- благоверной и на эти деньги выплатить долг банку. Однако Елена категорически отказывается это делать.

– Я не понимаю, как можно продать память, – сокрушается Жукова. – В этих квартирах росли наши дети, я только слез пролила, когда мы делали в них ремонты! В нашей первой однокомнатной квартире родилась наша дочь Лиза, когда мы купили вторую – Лиза погибла. К тому же, чтобы сделать ремонты, я заложила все свои драгоценности.

Фото: личный архив Елены Жуковой

Жилье в ипотеку супруги взяли, когда у них родился седьмой ребенок. В качестве первого взноса Жуковы использовали материнский капитал. Елена не теряет надежды, что именно этот факт поможет ей сберечь жилплощадь.

– Я могла материнский капитал вложить в учебу старшей дочери Полины, – продолжает Елена. – Но мы его потратили на улучшение жилищных условий нашей большой семьи. Но теперь получается, что мы его можем просто-напросто подарить банку. Хочу призвать наше правительство поменять закон о материнском капитале, чтобы он был защищен. Иначе какой в нем смысл?! Мы, женщины, рожаем детей, вкладываем в них время и здоровье, а в итоге над нами просто издеваются. Мужчина должен деньги в дом приносить, а женщина – воспитывать детей. А нам как будто говорят: «Давай, иди сама работай и плати за все!» Из нас делают танки! Не удивительно, почему в нашей стране женщины боятся выходить замуж и рожать детей! При разводе государство о нас не заботится, а банки и вовсе могут отбирать жилье у наших детей!

Рубрика: Шоу-бизнес

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 23 часа назад

«В театрах поредели ряды талантливых скандалистов»: Сергей Проханов рассказал о планах своей «Луны»

Культура и ТВ 1 минуту назад

Саша Бортич вернётся в онлайн-кино после исчезновения из сериала «Бесит»

Культура и ТВ 53 минуты назад

3 лучших романа года по версии «Большой книги» – о чем они и стоит ли их читать

Культура и ТВ 58 минут назад

Лев Лещенко- Собеседнику: Я пережил девять государственных деятелей

Культура и ТВ 2 часа назад

Умер певец Винсенте Фернандес. Мексика прощается с кумиром

Шоу-бизнес 16 часов назад

Пермякова выкинула Ярушина из шоу "Звезды в Африке"

Культура и ТВ 23 часа назад

Светлана Немоляева: «В Новый год никто не хочет быть на сцене»

Культура и ТВ 23 часа назад

«В театрах поредели ряды талантливых скандалистов»: Сергей Проханов рассказал о планах своей «Луны»

Спорт 23 часа назад

Fan ID нарушает основополагающие права и свободы: КПРФ пошли против паспортов болельщиков

Культура и ТВ 1 день назад

Арестованный за акцию на Красной площади поэт: «За цитату Евтушенко 10 суток дают, вот она, сила поэзии!»

Культура и ТВ 1 день назад

Кто погубил Сергея Есенина. Криминально-поэтический сериал «Собеседника». Часть 4

Шоу-бизнес 1 день назад

Лариса Долина: «Я могу простить предательство, но забыть – нет»

Культура и ТВ 1 день назад

Массажист «Ледникового» о Бородиной: «Ксюше на проекте сложнее всего»

Культура и ТВ 1 день назад

«Мастер и Маргарита»: дьявол в технологиях

Культура и ТВ 1 день назад

Кто погубил Сергея Есенина. Криминально-поэтический сериал «Собеседника». Часть 3

Культура и ТВ 2 дня назад

«Зал аплодировал стоя»: МакSим привела реаниматологов на вручение «Золотого граммофона»

Шоу-бизнес 2 дня назад

МакSим призналась, что после болезни оградила себя от 90% окружения

Шоу-бизнес 2 дня назад

Манижа открыла фонд помощи мигранткам, пострадавшим от домашнего насилия

Шоу-бизнес 2 дня назад

Развод Лепса: 20 декабря в московском суде рассмотрят иск жены популярного исполнителя

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика