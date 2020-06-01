Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 13:59

Алла Пугачева удивляет поклонников: короткое кожаное платье вызвало бурю эмоций у подписчиков

Максим Галкин выложил новое фото жены в своем блоге в Instagram

Фото: instagram.com/alla_orfey

Новый образ примадонны Аллы Пугачевой не дает покоя поклонникам. Она настолько изменилась, что не все могут принять и «простить» ей молодое лицо и игривое кожаное платье.

Стройная 72-летняя певица снялась в коротком черном платье из кожи. Талию подчеркивает широкий пояс. Высокие сапоги и короткие перчатки гармонично вписываются в образ.

Фото: instagram.com/alla_pugacheva_forum

Максим Галкин с любовью подписал снимок в своем блоке в Instagram: «Не любит Аллочка фотографироваться, а зря! Еле уговорил!».

Подписчики оставили 707 тысяч лайков под фото. Но были и негодующие отзывы.

«Бабушка в подростковой одежде», «Бедная 72-летняя девочка в коротеньком платьице потеряла чувство меры», «Да уж…совсем старуха сбрендила…», – оценили образ примадонны некоторые пользователи.

Алла Борисовна не зацикливается на внешнем виде. Она призывает подписчиков больше ценить внутреннюю красоту и истинные жизненные ценности.

Берегите друг другa, cейчac тaкoе время, чтo oчень cлoжнo нaйти чтo-тo дейcтвительнo cтoящее, нacтoящее. Α мы из-зa cвoей глупoй гoрдoсти при мaлейшей oшибке срaзу же oткaзывaемся oт свoегo счaстья. Нужнo учиться прoщaть, ценить тo, чтo у вaс есть, ценить жизнь!
- Алла Пугачева

Примадонна по-прежнему с юмором относится к своему возрасту и многочисленным бракам. Ее муж, Максим Галкин подшучивает и смеется вместе с ней в эфире одной из программ. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

«В театрах поредели ряды талантливых скандалистов»: Сергей Проханов рассказал о планах своей «Луны»

Культура и ТВ 21 минуту назад

Сергей Соловьёв, прославивший Цоя

Культура и ТВ 1 час назад

В Москве скончался режиссер фильмов «Асса» и «Сто дней после детства» Сергей Соловьев

Культура и ТВ 2 часа назад

«Ирония» – не «Один дома», а ёлка – не кактус! Антон Долин объяснил, почему вся страна смотрит киностарьё на Новый год

Шоу-бизнес 2 часа назад

«Она – ремесленник, а я – звезда!» Анастасия врезала Цыгановой за высказывания в адрес шоу «Суперстар»

Культура и ТВ 7 часов назад

Саша Бортич вернётся в онлайн-кино после исчезновения из сериала «Бесит»

Культура и ТВ 8 часов назад

3 лучших романа года по версии «Большой книги» – о чем они и стоит ли их читать

Культура и ТВ 8 часов назад

Лев Лещенко - «Собеседнику»: «Я свой партбилет оставлю до конца жизни»

Культура и ТВ 9 часов назад

Умер певец Винсенте Фернандес. Мексика прощается с кумиром

Шоу-бизнес 12 часов назад

Бывшая жена Романа Жукова: «Наши дети могут лишиться квартиры!»

Шоу-бизнес 23 часа назад

Пермякова выкинула Ярушина из шоу "Звезды в Африке"

Культура и ТВ 1 день назад

Светлана Немоляева: «В Новый год никто не хочет быть на сцене»

Культура и ТВ 1 день назад

«В театрах поредели ряды талантливых скандалистов»: Сергей Проханов рассказал о планах своей «Луны»

Спорт 1 день назад

Fan ID нарушает основополагающие права и свободы: КПРФ пошли против паспортов болельщиков

Культура и ТВ 1 день назад

Арестованный за акцию на Красной площади поэт: «За цитату Евтушенко 10 суток дают, вот она, сила поэзии!»

Культура и ТВ 1 день назад

Кто погубил Сергея Есенина. Криминально-поэтический сериал «Собеседника». Часть 4

Шоу-бизнес 1 день назад

Лариса Долина: «Я могу простить предательство, но забыть – нет»

Культура и ТВ 1 день назад

Массажист «Ледникового» о Бородиной: «Ксюше на проекте сложнее всего»

Культура и ТВ 2 дня назад

«Мастер и Маргарита»: дьявол в технологиях

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика