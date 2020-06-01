Алла Пугачева удивляет поклонников: короткое кожаное платье вызвало бурю эмоций у подписчиков

Новый образ примадонны Аллы Пугачевой не дает покоя поклонникам. Она настолько изменилась, что не все могут принять и «простить» ей молодое лицо и игривое кожаное платье.

Стройная 72-летняя певица снялась в коротком черном платье из кожи. Талию подчеркивает широкий пояс. Высокие сапоги и короткие перчатки гармонично вписываются в образ.