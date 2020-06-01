Алла Пугачева удивляет поклонников: короткое кожаное платье вызвало бурю эмоций у подписчиков
Максим Галкин выложил новое фото жены в своем блоге в Instagram
Новый образ примадонны Аллы Пугачевой не дает покоя поклонникам. Она настолько изменилась, что не все могут принять и «простить» ей молодое лицо и игривое кожаное платье.
Стройная 72-летняя певица снялась в коротком черном платье из кожи. Талию подчеркивает широкий пояс. Высокие сапоги и короткие перчатки гармонично вписываются в образ.
Максим Галкин с любовью подписал снимок в своем блоке в Instagram: «Не любит Аллочка фотографироваться, а зря! Еле уговорил!».
Подписчики оставили 707 тысяч лайков под фото. Но были и негодующие отзывы.
«Бабушка в подростковой одежде», «Бедная 72-летняя девочка в коротеньком платьице потеряла чувство меры», «Да уж…совсем старуха сбрендила…», – оценили образ примадонны некоторые пользователи.
Алла Борисовна не зацикливается на внешнем виде. Она призывает подписчиков больше ценить внутреннюю красоту и истинные жизненные ценности.
Примадонна по-прежнему с юмором относится к своему возрасту и многочисленным бракам. Ее муж, Максим Галкин подшучивает и смеется вместе с ней в эфире одной из программ.