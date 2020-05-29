Лариса Долина: «Я могу простить предательство, но забыть – нет»
О своём мировоззрении и закулисной жизни певица рассказывает в Instagram. «Собеседник» выбрал самое интересное
Лариса Долина бесспорно является одной из самых сильных вокалисток в нашей стране. Её любят миллионы, а для многих начинающих артистов она – пример для подражания. О своём становлении и жизненных принципах Лариса Александровна недавно откровенно рассказала в прямом эфире Instagram. ТОП-5 самых интересных фактов о певице – в материале «Собеседника».
«В моём детстве родители не имели возможность купить магнитофон»
Долина родилась в Баку. Именно там будущая артистка и начала знакомиться с музыкой. А продолжилось это знакомство в Одессе, куда позже Лариса переехала с родителями.
– Первые мои воспоминания – это бакинская квартира моих близких родственников (тёти и дяди) и виниловая пластинка Муслима Магомаева, – вспоминает Лариса Александровна. – Мне тогда было лет восемь. Мы с двоюродными сёстрами её слушали с утра до ночи. Просыпались и сразу её включали. Через несколько месяцев появилась другая, уже сборная пластинка, на которой были The Beatles. Тогда я поняла, что эта музыка – моя.
Позже, когда мы переехали в Одессу с родителями, у них не было возможности купить мне магнитофон. Я ходила к друзьям-музыкантам и по многу часов в день прослушивала разную музыку. В основном это был джаз.
«Я никогда себя не слушаю и не смотрю»
Лариса Долина признается на своей странице, что с самого детства практически не бывает довольна собой. Но, по её мнению, это скорее достоинство, чем недостаток.
– Множество таких людей, как я, которые благодаря этому «Не нравлюсь себе» всю жизнь растут, постигают науки, – считает 66-летняя певица. – Мне нравится этот процесс, потому что я познаю что-то новое и в себе открываю какие-то возможности. Вытаскиваю, что называется, свой потенциал наружу. Это иногда происходит интуитивно, иногда кто-то что-то предлагает и так получается, что попал в точку. Я дева по гороскопу, а это такой знак: всё должно быть разложено по полочкам, по порядку.
Современные психологи наоборот рекомендуют похвалу как панацею от всех бед. Но я не люблю себя хвалить. Очень рада, что в моём детстве не было таких людей, которые меня расхваливали. Наверное, я бы стала совсем другой – успокоилась бы и ничего не делала. Честно скажу, я на себя не смотрю [на экране], не слушаю себя. Мне всегда кажется, что можно было бы спеть лучше, выглядеть лучше.
«С годами поняла, что надо учиться прощать абсолютно всё»
Лариса Долина трижды была замужем. С первым супругом – джазовым музыкантом Анатолием Миончинским артистка прожила семь лет и родила от него дочь Ангелину. Брак со вторым мужем – бас-гитаристом Виктором Митязовым просуществовал 11 лет. Третий союз – с бас-гитаристом Ильей Спицыным оказался самым долговечным. Пара была вместе 18 лет, но в 2016 году брак всё-таки распался. О личной жизни Лариса Долина говорить не любит. Но в своём прямом эфире призналась, что с возрастом научилась прощать предательство.
– По молодости я не прощала, – признается звезда. – Но с годами поняла, что надо учиться прощать абсолютно всё и предательство в том числе. Я с этим столкнулась в своей жизни. Такой я человек – могу это простить, но забыть – нет.
«Всегда везло с композиторами».
– Для артиста очень важно найти свой репертуар, свою песню, – уверена Долина. – Когда я формировалась как певица, чисто интуитивно подбирала правильный репертуар. И как-то мне везло, что на моём пути встречались очень талантливые композиторы. Сегодня для того, чтобы талантливому, способному человеку найти правильную песню, ему обязательно нужно иметь музыкального продюсера, потому что сам он вряд ли сможет разобраться в том потоке и количестве музыкального материала, который ему присылают, показывают и предлагают. Он может потеряться. Поэтому здесь нужны правильные уши грамотного композитора.
«Я разговариваю со своим голосом!»
Лариса Долина в своём Instagram также рассказала, какого питания должен придерживаться профессиональный вокалист.
– Нельзя есть семечки, орехи, а также чересчур острое и солёное, – отметила артистка. – Нельзя пить сухие вина, шампанское. И вообще голос – это очень хрупкий организм. Он должен чувствовать вашу заботу. Я, например, со своим голосом разговариваю. Перед концертом или спектаклем прошу его не подвести меня, говорю, что очень его люблю, дорожу им и после моей семьи он для меня самое главное в жизни. Не сочтите меня за сумасшедшую, но это помогает!