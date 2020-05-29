Лариса Долина: «Я могу простить предательство, но забыть – нет»

Лариса Долина бесспорно является одной из самых сильных вокалисток в нашей стране. Её любят миллионы, а для многих начинающих артистов она – пример для подражания. О своём становлении и жизненных принципах Лариса Александровна недавно откровенно рассказала в прямом эфире Instagram. ТОП-5 самых интересных фактов о певице – в материале «Собеседника».

«В моём детстве родители не имели возможность купить магнитофон»

Долина родилась в Баку. Именно там будущая артистка и начала знакомиться с музыкой. А продолжилось это знакомство в Одессе, куда позже Лариса переехала с родителями.

– Первые мои воспоминания – это бакинская квартира моих близких родственников (тёти и дяди) и виниловая пластинка Муслима Магомаева, – вспоминает Лариса Александровна. – Мне тогда было лет восемь. Мы с двоюродными сёстрами её слушали с утра до ночи. Просыпались и сразу её включали. Через несколько месяцев появилась другая, уже сборная пластинка, на которой были The Beatles. Тогда я поняла, что эта музыка – моя.

Позже, когда мы переехали в Одессу с родителями, у них не было возможности купить мне магнитофон. Я ходила к друзьям-музыкантам и по многу часов в день прослушивала разную музыку. В основном это был джаз.