Дом за 350 миллионов, невыполненный бартер: Звёздный риелтор рассказал об особенностях работы с артистами

– Самое сложное в работе со звёздами – это согласовать время, чтобы они приехали на просмотр объекта, а до этого ещё и изучили все варианты, которые подобрали под их запрос, – рассказывает Богач. – Понятное дело, что для них время – это возможности, оно расписано практически по минутам. Но и в нашей сфере оно играет чуть ли не первую роль, даже секунда решает, ведь на достойные объекты желающих – очереди, как известно, свято место пусто не бывает! Не редкость, что тот самый идеальный вариант, который мог бы подойти им на сто процентов, покупает кто-то другой, просто потому, что у клиента не нашлось времени.

Есть ещё одна, скажем так, сложность. «Звёзды» не особо хорошо разбираются в сфере недвижимости – им просто не до изучения рынка. Но запросы всегда соответствуют звёздному статусу – они высокие. В итоге оказывается, что идеальный для них вариант на самом деле будет стоить куда больше, чем они изначально планировали. Такие моменты требуют особого подхода.

– Видела видео, где стилист рассказывает особенности работы со звёздами. Какие вы бы назвали?

– Знаете, вообще мне бы не хотелось делить людей, и своих клиентов в том числе, на знаменитостей и не знаменитостей.

Но отвечу так: одной из особенностей звёзд, не всех – но многих из них – является непунктуальность. Они могут за час-два легко отменить показ или встречу. Также им нужно больше внимания, учитывая их бэкграунд, это оправдано. Поэтому я стараюсь лично выезжать на объекты и курировать все процессы, несмотря на работу, проделанную моей командой. У меня уже есть опыт работы с такими клиентами, я понимаю, где и как себя вести, как с ними правильно выстраивать коммуникацию.

– Какие требования в поиске жилья свойственны именно известным личностям?

– Практически все известные личности первым требованием ставят конфиденциальность. А ещё очень многие – наверное, половина из них – не понимая всей прелести такого инструмента, как ипотека, отказываются от неё, желают покупать только за наличку. Тут уже каждому своё, как говорится.