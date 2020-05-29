Дом за 350 миллионов, невыполненный бартер: Звёздный риелтор рассказал об особенностях работы с артистами
Владелец агентства недвижимости «Авеню-Москва» Вадим Богач не делит клиентов на «звёздных» и простых, однако селебрити, по его словам, требуют определённого подхода. Богач работал с такими артистами, как Дмитрий Билан, Егор Крид, Клава Кока и другие
– Самое сложное в работе со звёздами – это согласовать время, чтобы они приехали на просмотр объекта, а до этого ещё и изучили все варианты, которые подобрали под их запрос, – рассказывает Богач. – Понятное дело, что для них время – это возможности, оно расписано практически по минутам. Но и в нашей сфере оно играет чуть ли не первую роль, даже секунда решает, ведь на достойные объекты желающих – очереди, как известно, свято место пусто не бывает! Не редкость, что тот самый идеальный вариант, который мог бы подойти им на сто процентов, покупает кто-то другой, просто потому, что у клиента не нашлось времени.
Есть ещё одна, скажем так, сложность. «Звёзды» не особо хорошо разбираются в сфере недвижимости – им просто не до изучения рынка. Но запросы всегда соответствуют звёздному статусу – они высокие. В итоге оказывается, что идеальный для них вариант на самом деле будет стоить куда больше, чем они изначально планировали. Такие моменты требуют особого подхода.
– Видела видео, где стилист рассказывает особенности работы со звёздами. Какие вы бы назвали?
– Знаете, вообще мне бы не хотелось делить людей, и своих клиентов в том числе, на знаменитостей и не знаменитостей.
Но отвечу так: одной из особенностей звёзд, не всех – но многих из них – является непунктуальность. Они могут за час-два легко отменить показ или встречу. Также им нужно больше внимания, учитывая их бэкграунд, это оправдано. Поэтому я стараюсь лично выезжать на объекты и курировать все процессы, несмотря на работу, проделанную моей командой. У меня уже есть опыт работы с такими клиентами, я понимаю, где и как себя вести, как с ними правильно выстраивать коммуникацию.
– Какие требования в поиске жилья свойственны именно известным личностям?
– Практически все известные личности первым требованием ставят конфиденциальность. А ещё очень многие – наверное, половина из них – не понимая всей прелести такого инструмента, как ипотека, отказываются от неё, желают покупать только за наличку. Тут уже каждому своё, как говорится.
– Как вы стали звёздным риелтором?
– Статус «звёздного» риелтора – воля случая, как и моя карьера на этом поприще: в 2016 году познакомился с Гусейном Гасановым, помогал ему с продажей квартиры. Он предложил мне пари, которое я с энтузиазмом принял: продать его квартиру за неделю по цене выше рынка взамен на пиар в сосцетях. Сказано – сделано! С того самого момента и по сей день по принципу сарафанного радио на меня выходят самые разные знаменитости.
Я никогда не мечтал заниматься недвижимостью, какая-то череда случайностей: занимался продажей пылесосов Kirby, ещё в самом начале своего пути, и мой знакомый риелтор увидел во мне талант продажника, предложил заняться недвижимостью. Там уже всё пошло-поехало: аренда и продажа квартир, собственное агентство и инвестиционные проекты. Весь свой путь я, кстати, подробно рассказал в своей книге «Богач».
– Можете не называть имени, но расскажите, бывали ли у вас конфликтные клиенты среди селебрити?
– Мы договорились с одним звёздным клиентом, что у нас будут бартерные отношения: за подбор, покупку, юридическую экспертизу, сопровождение сделки – всё, что входит в услугу «под ключ», мы получаем рекламу. В итоге, сделка состоялась, мы сидели в банке, был, казалось бы, идеальный момент, чтобы сделать фото и пустить его в рекламу. Клиент отказался под предлогом того, что лучше сделать все профессионально: не на телефон, а с фотографом. Когда приняли объект, то я подумал, что отличный шанс снять контент уже там: отличная локация, памятное событие, все довольны сделкой. Снова отговорки, переносы и обещания из серии «в следующий раз». Чем всё закончилось? Моя часть бартера выполнена: клиент доволен, объект найден и оформлен, а вот со стороны моего звёздного клиента – нет. Он просто пропал.
– Ваша самая крупная сделка?
– Самая крупная недавняя сделка, то есть за 2021 год, если мы говорим о звёздных клиентах – это дом на Новой Риге за 350 миллионов рублей.