«Звёздный фотоальбом». Брат Владимира Кузьмина рассказал об уникальном снимке с празднования 37-го дня рождения Пугачёвой

- Отношения моего брата и Аллы я могу описать двумя словами –творческий роман, - говорит Кузьмин-младший. – В то время мы записывали песни, проводили много времени вместе. А однажды захотели познакомить Аллу с нашими родителями. Попутно решили ещё и дать концерт в Днепропетровске.

Так вышло, что визит Примадонны в дом Кузьминых совпал с её днём рождения.

- Ей исполнялось 37 лет, - продолжает Александр. – Наша мама Наталья Ивановна накрыла стол. Было много изысканных блюд, начиная от закуски, заканчивая сладостями. Мама в тот день проявила чудеса творчества и приготовила для Аллы 37 сладких пирожных в виде грибочков. Они состояли из печенья, глазури, шоколада и мака. Мама их поместила в корзинку и подарила Алле. Также Наталья Ивановна спела песню для Пугачёвой «Миллион алых роз», правда слова в припеве заменила на «37 грибочков». Было очень душевно! Алла нашу маму с тех пор начала называть Натальей-певуньей, так как у неё хорошо получалось петь. Пугачёва ей подарила в тот день свой огромнейший плакат с автографом.

Отец Владимира и Александра – офицер морской пехоты Борис Григорьевич Кузьмин тоже проявил к певице особое почтение.

- Военную форму отец надевал не часто – только по особенным поводам, - вспоминает наш собеседник. – Встречу с Аллой он посчитал именно таким событием. Да и Володя в тот день принарядился, что также видно на снимке. Когда он надел строгий костюм и стал похож на какого-нибудь адвоката, я чуть со смеху не помер. Это было очень ему не присуще, так как мой брат в молодости обычно предпочитал рокерский стиль. На снимке, кстати, за нами виднеется пианино «Беларусь». На нем когда-то учились играть Володя, я и наша сестра Ирина.

По словам Александра, визит Пугачёвой в Днепропетровск вызвал большой ажиотаж.

- Город ведь провинциальный, а квартирка у родителей была не самая шикарная, - поясняет Кузьмин. – Слухи о том, что Алла у нас, разлетелись моментально. У подъезда собралось пара сотен людей. Все ждали, когда Володя и Алла выйдут к ним. Кстати, после Днепропетровска мы отравились ещё и в Запорожскую область, посёлок Нововасильевка, где жила наша с братом бабушка. По дороге хохотали над тем, что такая звезда как Алла появится там. Сегодня все эти снимки стали историей и, конечно, поклонникам Аллы, моего брата и моим всегда интересно узнать, при каких обстоятельствах сделана та или иная фотография. Считаю, что рубрика с фотографиями в «Собеседнике» - хорошая идея и очень нужная. Раскапыванием моих архивов сейчас занимается моя супруга Наташа Кузьмина, ворошит прошлое, чтобы вписать в историю то, что должно дойти до публики.