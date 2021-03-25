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"Звездный найм". От исполнительницы хита "Солнышко" сбежала няня

Артистам в силу занятости постоянно приходится брать на работу персонал для помощи. Многие сталкиваются с недобросовестными работниками. К примеру, от певицы Саши Зверевой недавно сбежала няня, на переезд которой многодетная мама потратила немало средств

Фото: Инстаграм Саши Зверевой

Саша Зверева уже долгое время живет в США. Певица, блогер и бизнесвумен воспитывает четверых детей. Девушка не скрывает: с домашними хлопотами ей помогают няни. Не так давно, казалась бы, опытная в деле найма нянь Саша, столкнулась с недобросовестной няней, которую нашла в Якутии.

Зверева в очередной приезд в Москву познакомилась вживую с няней, которую ей порекомендовали ее подписчики. Она изначально ее насторожила, ведь при разговоре 54- летняя женщина упомянула, что ушла из прошлой американской семьи, так как влюбилась.

-Для меня это стало неким звоночком, что человек ищет отношения, - говорит Саша. - Так как у нас были общие знакомые и мы ходили в один храм в Сан- Франциско, - я решила попробовать. К сожалению, человек просто хотел попасть обратно в штаты. Мы оплатили ей билеты с Якутска до Москвы, которые стоили семьсот долларов, затем билеты до Лос- Анджелеса, они стоили пятьсот долларов, также оплатили ей биометрический паспорт, который выпустили в ускоренном режиме. В общей сложности, на ее приезд я потратила около двух тысяч долларов. если я инвестирую, то рассчитываю, что человек проработает со мной хотя бы год.

По словам Саши, по прилету в США поведение няни сразу изменилось, она перестала быть заинтересованной, доброй. Впервые певица задумалась о будущем побеге няни, когда та не захотела, чтобы ей покупали сим-карту, сказав, что сделает это сама. Тогда Саша поделилась своими подозрениями с супругом Дэном.

-Таких лентяек я не видела никогда, - добавляет Саша. - Попрошайничала за каждое дополнительное действие, такие как приготовить суп детям или постирать их одежду. Я не отказывала, ведь я всегда отношусь с добром к тем, кто помогает мне с детками. Не прошло и месяца, она с раннего утра написала мне сообщение о том, чтобы я ей заплатила за месяц, хотя я не задерживаю никогда оплату. В этот же день мой сын Макар спросил меня, почему наша няня не разбирает чемодан, хотя приехала месяц назад. Меня сразу это насторожило, ведь няня практически вымогала у меня деньги в восемь утра, чемодан у нее не разобран. А это был ее выходной день, я была такая замученная, что попросту не зашла посмотреть, что там с ее чемоданом.

Этой же ночью няня сбежала, оставив дверь нараспах. Американский супруг Зверевой даже не понял, что произошло, лишь был удивлен, почему няня ушла из дома, не прикрыв дверь. К счастью, няня ничего ценного не украла, кроме чемодана. Куда подевалась женщина - никто не знает, сама же она написала на следующий день, что просто решила себе арендовать жилье. Зверева сразу же отправила информацию о некудышной няне всем агенствам по подбору персонала.


Фото: Инстаграм Саши Зверевой
Саша Зверева и ее семья

Рубрика: Шоу-бизнес

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