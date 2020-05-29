«Жираф Обоевич, забудь про Бородину!» Певец Данко и Курбан Омаров устроили разборки из-за женщин
Бывший муж ведущей шоу «Дом-2» заподозрил возлюбленную артиста во флирте с ним
В шоу-бизнесе кипят нешуточные страсти. Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров нелестно высказался о певце Данко. Дело в том, что артист ещё летом, обсуждая развод телеведущей, в шутку перековеркал фамилию её экс-избранника. Но только сейчас Курбан решил ответить на этот выпад. Данко и его возлюбленная диджей Мария Силуянова рассказали «Собеседнику», что они думают по этому поводу.
В своём интервью Данко предположил, что Ксения Бородина никогда не любила Курбана Омарова и поэтому от него ушла.
– Все эти «Омары Помоевы», возможно, нужны были ей только для здоровья, – произнёс тогда Александр Фадеев (настоящее имя Данко).
С тех пор прошло уже почти полгода, но только сейчас Омаров решил дать ответ певцу.
– Малыш, выросший не по годам, пытаясь оскорбить меня, за одно и исковеркал девичью фамилию того, за кого заступался (фамилия Ксении Бородиной при рождении – Амоева – Ред.), – написал 41-летний Курбан в Instagram, прикрепив скриншот, на котором Данко изображён в женском платье. – Видимо, хотел как лучше, получилось как всегда. Отправлю ему цветы, чтобы не расстраивался.
Также Курбан сообщил о том, что возлюбленная Данко в своё время писала ему в личные сообщения. Как оказалось, Мария Силуянова давала Омарову советы по вейксёрфингу. Экс-супруг Бородиной расценил это как своего рода заигрывание в свой адрес.
– Его вторая половинка довольно-таки заботливо учила меня, как правильно вставать на доску, – поведал бывший муж Бородиной. – Какой-то диссонанс получается. Я как-то небезразличен этой семье. Но мне кажется, ему надо внимательней смотреть в свою тарелку, мало ли. Я всё-таки свободный, могу и ответить!
За разъяснением ситуации мы обратились к звёздной паре. Мария Силуянова заявила, что ни о каком заигрывании с Курбаном и речи быть не могло, а советы она ему давала исключительно как профессионал.
– Я давно занимаюсь вейк-серфингом, подписана и на Бородину и на него (всё забываю, Курбан он или Омар), – поясняет диджей. – Просто увидела, что он опубликовал видео, на котором в первый раз встал на доску. Я не могла на это смотреть без слёз, потому что он все делал неправильно. Поэтому ему написала, что нужно задавить переднюю ногу во время катания. Какой же это флирт? В таком случае, настоящий флирт он может расценить как изнасилование, что ли? Вообще я за тренинги деньги беру, а тут бесплатно человеку подсказала. Он должен мне «спасибо» сказать. Вот на Джигана, к примеру, я тоже подписана, он также в этом году встал на сёрф и делал все правильно. Поэтому ему я не писала. У него тренера были хорошие, а у Курбана – фиговые!
– Как вы в целом относитесь к Курбану?
– Да он нормальный тип. Ну, переживает после развода, мыкается от сёрфа до прыжков с тарзанкой – занимается экстремальными видами спорта, – продолжает Силуянова. – Тяжело ему, жалко его. Я, кстати, тоже сёрфом занялась, когда у меня были неудачи в личной жизни. Крепись, чувак!
Данко же в свою очередь высказал недоумение в связи с тем, что Курбан Омаров так долго собирался с мыслями, чтобы ответить ему.
– Я благодарен ему за неожиданный пиар, – говорит 52-летний артист. – Но оказалось, что у этого человека шея длиннее, чем у жирафа. До него ещё дольше информация доходит, чем до этого бедного животного. Ну, называл я его «Омар Помоев». Пусть он меня назовёт теперь «ведром помоев». Это же смешно! Личной неприязни я к нему не испытываю.
У меня вся эта ситуация вызывает лишь ироничную улыбку. А по поводу того, что он опубликовал скриншот видео, на котором я танцую в женском платье, так это просто был челлендж, в котором участвовали все не только российские, но и мировые звёзды. Он заключался в том, что пара в танце меняется нарядами. Мы с Машей записали это видео, только её в мужском костюме он почему-то вырезал и выставил меня трансом или геем.
Но я на такое уже давно не обижаюсь. Привык, что меня обвиняют во всех грехах. Вплоть до того, что я детей бросил, Кеннеди застрелил… А настоящих негодяев, геев в нашем шоу-бизнесе все любят, уважают и за ручку провожают. Что можно сказать? Жираф Обоевич – высасыватель из пальца, здоровья тебе, удачи и главное – забудь про Бородину!
– Вы не приревновали Марию к Курбану?
– Я думаю, что он, даже если захочет, не сможет пробить бастионы моей второй половинки. Её верность просто не знает аналогов. Я в ней уверен, как в себе.