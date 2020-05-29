«Жираф Обоевич, забудь про Бородину!» Певец Данко и Курбан Омаров устроили разборки из-за женщин

В шоу-бизнесе кипят нешуточные страсти. Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров нелестно высказался о певце Данко. Дело в том, что артист ещё летом, обсуждая развод телеведущей, в шутку перековеркал фамилию её экс-избранника. Но только сейчас Курбан решил ответить на этот выпад. Данко и его возлюбленная диджей Мария Силуянова рассказали «Собеседнику», что они думают по этому поводу.

В своём интервью Данко предположил, что Ксения Бородина никогда не любила Курбана Омарова и поэтому от него ушла.

– Все эти «Омары Помоевы», возможно, нужны были ей только для здоровья, – произнёс тогда Александр Фадеев (настоящее имя Данко).

С тех пор прошло уже почти полгода, но только сейчас Омаров решил дать ответ певцу.

– Малыш, выросший не по годам, пытаясь оскорбить меня, за одно и исковеркал девичью фамилию того, за кого заступался (фамилия Ксении Бородиной при рождении – Амоева – Ред.), – написал 41-летний Курбан в Instagram, прикрепив скриншот, на котором Данко изображён в женском платье. – Видимо, хотел как лучше, получилось как всегда. Отправлю ему цветы, чтобы не расстраивался.

Также Курбан сообщил о том, что возлюбленная Данко в своё время писала ему в личные сообщения. Как оказалось, Мария Силуянова давала Омарову советы по вейксёрфингу. Экс-супруг Бородиной расценил это как своего рода заигрывание в свой адрес.

– Его вторая половинка довольно-таки заботливо учила меня, как правильно вставать на доску, – поведал бывший муж Бородиной. – Какой-то диссонанс получается. Я как-то небезразличен этой семье. Но мне кажется, ему надо внимательней смотреть в свою тарелку, мало ли. Я всё-таки свободный, могу и ответить!