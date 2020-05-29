«У меня собралось гораздо больше поводов для исков, чем он думает». Авраам Руссо высказался о конфликте с Пригожиным

Много лет не затихают распри между продюсером Иосифом Пригожиным и певцом Авраамом Руссо. Похоже, что эти два талантливых – каждый в своём деле – человека не помнят, из-за чего между ними начался этот конфликт.

В одной из телевизионных программ Руссо предположил, что Пригожин покушался на его жизнь, в далёком 2006 году. Тот, понятное дело, не смолчал. Правды событий тех лет сейчас уже никто не восстановит, кроме них самих. Так может противникам пора сесть за стол переговоров и прекратить затянувшийся конфликт? Вот что по этому поводу думает Руссо, с которым мы встретились на одной из площадок, где Авраам снимается в новогодней программе.

– Я не собирался подавать в суд, – сообщил «Собеседнику» Авраам Руссо. – Судиться хотел Пригожин, но потом включил заднюю, потому что предъявить ему на мой счёт нечего. У меня же собралось больше, гораздо больше поводов для различных исков, чем он думает. Здесь не только подрыв моей репутации и всевозможные оскорбления в адрес меня и моей семьи. Весь материал в разработке у моих адвокатов. В любой момент, по моей просьбе они начнут действовать. Но он и его сторонники покричали-покричали, поиграли на прессу и сдулись. Это просто детская игра у него такая.

– Авраам, может стоить сесть за стол переговоров и закопать топор войны?

– Я не любитель судов, поэтому пока думаю. За стол, конечно, с Пригожиным садиться не собираюсь. Знаете, есть хорошая поговорка в России: собака лает – караван идёт. Но всему есть свой передел. Мне моя репутация дорога.

– Чем удивите своих поклонников в следующем году?

– В следующем году моя зрительская аудитория расширится, сейчас я для этого всё подготавливаю. Надеюсь, препятствий для этого не будет. Надеюсь, скоро мы без страха будем подходить друг к другу, пандемия отступит. Через «Собеседник» я поздравляю с наступающим Новым годом абсолютно всех любителей моего таланта и нелюбителей тоже, всех тех, кто меня уважает и не уважает, это не важно. Желаю, чтобы во всех наших домах был мир и благополучие, чтобы мы относились друг к другу с любовью, я так ко всем и отношусь, Любви нам всем.

– В данной ситуации я на стороне Авраама Руссо, – говорит адвокат Андрей Алёшкин. – Мнение и суждение не могут быть ошибочными. Если господин Руссо примет решение судиться, я готов ему помочь и представлять его интересы. Уверен, что в данном случае у нас есть все шансы выиграть это дело.

– Но будем честны, при всём моём уважении к Аврааму, в телепрограмме, он высказал предположение, что Иосиф Пригожин покушался на его жизнь…

– Авраам высказал мнение, не утверждение, а именно мнение, которое может быть ошибочно.