Борис Гребенщиков: «Счастье – это когда кончился внутренний монолог или диалог с воображаемым бесом»

«Сейчас я сильнее, интереснее, важнее сам для себя. Жизнь начинается после 50, а после 60 становится по-настоящему хорошей. А что думают другие по поводу моей жизни, мне не очень важно», – говорит Борис Гребенщиков.

Гребенщиков продолжает радовать меломанов новыми альбомами и сборниками. В этом году вышла его книга «Священные места Индии» – настоящее путешествие по «родине духа» вместе с автором. Философ и музыкант БГ никому не навязывает свое восприятие мира. Он лишь расставляет вешки на пути познания вселенной для ищущих.

В своем Instagram-аккаунте знаменитый музыкант делится своими мыслями и музыкой с поклонниками. Вот что он говорит о важности чувственного восприятия мира: