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Борис Гребенщиков: «Счастье – это когда кончился внутренний монолог или диалог с воображаемым бесом»

О музыке, о видении мира музыкант рассказывает в своем аккаунте в Instagram

Фото: instagram.com/bg_aquarium_fanpage

«Сейчас я сильнее, интереснее, важнее сам для себя. Жизнь начинается после 50, а после 60 становится по-настоящему хорошей. А что думают другие по поводу моей жизни, мне не очень важно», – говорит Борис Гребенщиков.

Гребенщиков продолжает радовать меломанов новыми альбомами и сборниками. В этом году вышла его книга «Священные места Индии» – настоящее путешествие по «родине духа» вместе с автором. Философ и музыкант БГ никому не навязывает свое восприятие мира. Он лишь расставляет вешки на пути познания вселенной для ищущих.

В своем Instagram-аккаунте знаменитый музыкант делится своими мыслями и музыкой с поклонниками. Вот что он говорит о важности чувственного восприятия мира:

Задумайтесь на секунду – неужели слова на самом деле могут описать бесконечное многообразие человеческого опыта? Неужели любовь, и красоту, и восторг восходящего солнца можно поместить в слова? Слово «сосна» никак не может заменить сосну, оно может только указать, что вот это – сосна. И поэтому мы и слушаем музыку: потому что музыка минует логическое сознание и дает нам почувствовать то, где слова бессильны.
- Борис Гребенщиков

А вот так музыкант понимает счастье:

Счастье – это состояние, при котором твое «я» на тебя не давит. Когда кончился внутренний монолог или диалог с воображаемым бесом и – вот оно: ты все видишь, все воспринимаешь и чувствуешь значительно глубже, но с радостью и легкостью.
- Борис Гребенщиков

БГ определил самое ценное в жизни:

Самое ценное – это возможность переживать и осмысливать то, что дает нам жизнь. Переживать не только мозгом или кожей, а всей сутью. Я очень давно стремился к этому, но только сейчас начинаю подходить к пониманию того, как этого можно добиться.
- Борис Гребенщиков
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