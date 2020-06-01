После гей-скандала на «Муз-ТВ» Киркоров решил стать «солидным»
И больше не шалить. Но верить поп-артисту не стоит
«Мне скоро 55. По совету товарищей я становлюсь солидным», - сообщил на церемонии музыкальной премии «Виктория» Филипп Киркоров.
Накануне церемонии на красной дорожке на вопросы журналистов артист отвечал выборочно, стараясь избегать скандальных и несущественных тем. Услышав вопрос о конфликте с Виктором Дробышем, он просто ушёл от журналистов. Отмахнулся от «жёлтого» вопроса о татуировке Баскова. Не рассказал и о скандале вокруг оштрафованного за «гей-пропаганду» «Муз-ТВ», хотя, судя по всему, именно Киркоров был причиной штрафов, наложенных на телеканал и его главного редактора.
Артист пообещал ещё «пошалить» на сцене, но «в последний раз».
Впрочем, верить словам Филиппа не стоит: ранее, к примеру, он говорил, что просит его больше не номинировать на музыкальные премии, однако уже через год поменял мнение и вернулся к получению призов в том числе на «Виктории» и на «Муз-ТВ».