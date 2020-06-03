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"Наглая ложь про Фриске": Распутина откровенно рассказала об очередном скандале у Малахова

Маша заявила: ее имя втаптывают в грязь сознательно

Маша Распутина вновь оказалась в центре скандала. В одном из последних выпусков программы Андрея Малахова первая супруга ее мужа Виктора Захарова заявила, что Распутина не уважает своих коллег. Мол, когда умерла Фриске, та заявила: «Одной шлюхой стало меньше». Сидевший в студии отец Фриске не смог после этого сдержать слез. Распутина пребывает в шоке.

- Это наглая ложь, - говорит звезда. - Такое сказать мог только подонок, самый наиподлейший человек. Неужели вы не поняли, что вся эта кампания по выпуску передач, которые ведет Малахов, создана для того, чтобы втоптать мое имя в грязь. У них нет ничего святого: они ни перед чем не остановятся! Я не смотрю эти передачи. Но мне стали звонить и писать поклонники: «Маша, мы не верим, что вы могли такое сказать про Жанну!». Я сначала не поняла, о чем идет речь. А потом, когда они мне все подробно рассказали, я обалдела! Это наглая ложь, причем, в извращенной форме. Я никогда ничего подобного не говорила! Никогда и никому! Просто ужас, что происходит!

- Какие у вас отношения были с Фриске при жизни?

- Отношений у нас с Фриске никаких не было. Мы с ней не дружили. Но если виделись на съемках, то всегда тепло приветствовали друг друга. Когда случилась трагедия, я давала по телефону интервью, где сказала, что мне безумно жаль эту молодую женщину в самом расцвете сил, с которой случилась такая трагедия! Это все можно легко восстановить – поднять архивы, и увидеть, что я говорила в действительности. Как можно об умершем человеке такое сказать? У меня есть понятия по жизни: никогда нельзя про умершего человека говорить плохо. Даже о своем враге, если он скончался. Что касается Фриске, то она мне ничего плохого не сделала, чтобы я могла такое заявить!

- Как вы собираетесь остановить кампанию против вас?

- Ее остановлю не я, а сам Бог! Но я никак не пойму: как мог Малахов пускать в эфир непроверенные факты, сказанные людьми, которые меня ненавидят по жизни, потому что я, по их раскладу, отняла отца и мужа. Я же к ним всегда очень благосклонно относилась, но вдруг такое заявлять! Какая ненависть и злоба у этих обезумевших людей ко мне! Если, конечно, их людьми можно назвать после всего того, что они несли на этих программах. Это же вообще абсурд!

- Там сказали, что об этом дочь Виктора Евстафьевича, Нелли, сообщила…  

- Нелли, во-первых, с нами не живет. А, во-вторых, я с ней на эту тему никогда не разговаривала. С бывшей женой своего супруга я вообще не общалась никогда и ни о чем.

- Можно подать в суд!

- Мы уже связывались с адвокатами. Так врать и так нагло порочить имя мое - недопустимо. Тот, кто произнес эту клевету, ответит. У меня просто даже слов нет.

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