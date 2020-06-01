Александр Левшин: «Уверен, Пугачева по мне скучает»

- Вы о переходе в группу «Рецитал»?

- Да. Один из наших молодых музыкантов перешел в «Рецитал». Алла захотела его сделать музыкальным руководителем, и он попросил меня сделать несколько аранжировок. В тот день я работал в студии, на вечер был запланирован совместный концерт группы с Ириной Понаровской, тогда она была очень популярной. И вот в студию входит женщина с рыжими волосами. Мы познакомились, она пригласила меня на чай… Так и остался пить чай на тридцать лет с Пугачевой. Перед Понаровской я очень виноват. Она со мной договорилась, а я свинтил. Она переживала, ругалась. По слухам, я ей нравился.

- Вы с ней после этого сохранили отношения?

- Нет! Мы с тех пор не общались. Мне перед ней очень стыдно. Если судьба нас столкнет, я поцелую ее руку и выскажу все галантные слова, которые я выучил за все свои годы жизни.

- Как думаете, почему именно Пугачеву сегодня все называют Примадонной?

- Алла - не Примадонна. Да, она написала одноименную песню, посвященную Людмиле Гурченко. Ведь Алла пела песню, обращаясь исключительно к актрисе. Алла уникальна не потому, что она лучше всех поет. Она заняла нишу редкого жанра - музыкально-драматического эстрадного спектакля. Она делает миниатюры, играет песню, как маленькую сценку. Она не просто красовалась голосом или бедром. Например, у Долиной - нереальный голос, но Алла рассказывала женщинам про женскую долю. В этом - ее сила и магия.

- Вы упомянули, что нравились Понаровской, а Алле Борисовне?

- Два года подряд она мне оказывала знаки внимания. Я был достаточно смазлив, да и талантлив, как оказалось. Потом мы с ней разругались. Даже был уверен, что меня уволят, так она меня стала прессовать. У нас были неровные отношения. А касаемо симпатий, я в то время был уже женат, да и прекрасно понимал, что мне ей дать нечего. Какой смысл, как Челобанов или Кузьмин, быть мальчиком у известной женщины? Мне эта роль показалась неблагородной.

- Пугачева не реагировала на ваши откровения о ней?

- Алла – женщина непростая. Сначала она молчала, а потом мне как-то позвонила одна администраторша и пригрозила судом. Алла знает, что я к ней искренне отношусь, и я уверен, она тоже по мне скучает. Мы какое-то время перезванивались, я уговаривал ее продолжить работу. Пугачева должна жить на сцене, а она разыграла историю с семьей, детьми, замком. Думаю, перебирая свои записи и фотографии, ей не хватает собеседника-очевидца.

- Думаете, она смотрит старые фото?

- Она постоянно этим занимается, надевает очечки, и начинает перебирать листочки, старые записи, памятные фото.

- Тридцать лет, наверное, сложно было с ней работать?

- Вознеси человека на небоскреб, он перестанет обращать внимание на прохожих. Когда на нее свалилась слава, Пугачева уверовала, что она – королева. Это наложило свой отпечаток. Как человека я ее знаю: она, как была хорошим собутыльником, товарищем, музыкантом, такая и осталась. Алла - нормальный человек.