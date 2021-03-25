«Температура под 40, дикая головная боль»: Азиза рассказала о заболевании ковидом

Певица Азиза стала еще одной звездной жертвой коронавируса. Артистка на целый месяц выпала из жизни. Певица признается: так плохо ей еще не было никогда.

- Времена сейчас нелегкие, - объясняет звезда. – Поэтому в своем загородном доме я решила обзавестись своим хозяйством, чтобы у меня на столе всегда были свои продукты: молоко, яйца, картошка, овощи, фрукты, зелень… Естественно, управляться со всем одна я не могу, поэтому взяла себе помощницу по хозяйству.

В один из дней Азиза заметила, что ее помощница плохо себя чувствует. Изначально все списали на магнитные бури. Но потом у женщины проявились симптомы коронавируса и через несколько дней поднялась высокая температура.

- Мы сразу вызвали врачей, у нее взяли мазок, который показал положительный результат, - говорит звезда.

Азиза консультировалась у врачей, какие лекарства нужно принимать ей самой в профилактических целях – как контактировавшей с заболевшей. Параллельно пила морсы из смородины и клюквы, которые готовила сама. Вдобавок принимала отвары из мать-и-мачехи, гранатовый сок, заедая все это иммуностимулирующими продуктами: имбирем, чесноком, луком и лимоном.

- Около десяти дней я держалась, - объясняет звезда. – А после у меня подскочила высокая температура – 39 с половиной градусов. Я позвонила врачам. Они очень быстро отреагировали, уже через сорок минут машина приехала. Мне предложили лечь в больницу, так как у меня есть хроническое заболевание – бронхиальная астма. От госпитализации я отказалась, потому что дышала я нормально. Кашля особого не было. Решила лечиться дома. Зато была дикая слабость и сильная головная боль. В течение ночи я по несколько раз меняла рубашки, потому как с меня лил холодный пот. Плюс у меня пропал аппетит. Невозможно было ничего есть. Постоянно преследовал какой-то искаженный рыбный запах… Я пила только морсы. В результате похудела на пять килограммов.

Несколько раз в неделю к Азизе приходил врач, который брал у звезды кровь. Оказалось, что при коронавирусе необходимо регулярно отслеживать показатели крови, особенно на свертываемость. Через несколько дней артистка сделала КТ, которое показало небольшой процент поражения легких.

- С первого дня лечения медики мне выдали таблетки, которые я исправно принимала, - продолжает Азиза. – Честно говоря, тяжеловато было – они очень серьезные. От меня ни на шаг не отходил мой муж Саша. Он, к счастью, не заболел, потому что переболел еще давно в Италии. Я уверена, что именно Саша меня и выходил. Знаете, в такие моменты люди очень хорошо проверяются. Муж должен был улететь в Италию, но, когда узнал, что заболела моя помощница, решил остаться. Остался и ухаживал за нами обеими. По часам давал мне таблетки, витамины, делал уколы, сидел у моей кровати, массируя ноги. Потому что из-за коронавируса у меня постоянно крутило суставы.

На днях артистка вновь сдала ПЦР-тест, который показал отрицательный результат. Несмотря на это, Азиза признается: слабость у нее еще осталась. Поэтому в ближайшее время она собирается заняться реабилитацией.

- Так плохо мне было еще никогда, - продолжает певица. – Сейчас буду проходить реабилитацию. Решила для этого использовать восточную медицину: иглоукалывания, дыхательная гимнастика.. Очень надеюсь, что все ковидные "хвосты" вскоре пройдут.