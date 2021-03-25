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«Славу Зайцева убивают морально!»: стали известны подробности жуткого скандала с участием модельера

Аника Керимова рассказала все подробности непростой ситуации

Фото: личный архив

На днях звездный дизайнер Аника Керимова рассказала корреспондентам Sobesednik.ru о самочувствии легендарного Вячеслава Зайцева. Модельер пообщалась с ним на модной премии имени Зайцева и была приятно удивлена изменениями, которые произошли в жизни кутюрье в последние пару месяцев. «Врачи сотворили чудо!» - сообщила Керимова нашим журналистам.

Сразу после этого в сети появилось видео, на котором видно, что Вячеслав Михайлович передвигается на инвалидной коляске. И сообщения, что, мол, на тяжелобольном модельере зарабатывают деньги, таская немощного модельера по разным мероприятиям.  

- Вячеслава Михайловича убивают морально, - вздыхает Аника Керимова. – К сожалению, рядом с ним, помимо настоящих друзей, есть и непорядочные люди, которым очень не нравится, что в жизни Зайцева произошли позитивные изменения. У известных людей всегда много завистников... Вячеславу Михайловичу врачи во время реабилитации действительно вернули речь – теперь он прекрасно разговаривает. «Врачи вернули мне язык!» - радовался в этот вечер Зайцев. Да, движения ему еще даются с трудом. Но Вячеслав Михайлович не унывает, держится молодцом. Он сам видит позитивные изменения в своем самочувствии и очень рад этому. Я вскоре размещу в своих социальных сетях видео, чтобы все смогли в этом убедиться.

Керимову в этот вечер Зайцев наградил лично - вручил премию в номинации "Лучший дизайнер luxury-одежды".

- Вы не представляете, каким он счастливым был на собственной премии, - продолжает Керимова. – Я его уже давно таким не видела. Он мне сказал: «Как я соскучился по вниманию. Ведь я привык к тому, что меня всегда окружало огромное количество людей! Трудно без них».

- Людям нужно радоваться, что наш легендарный кутюрье, на творчестве которого выросла я и другие дизайнеры, находится в бодром расположении духа, - вздыхает Аника. - Зачем выставлять видео, где он в инвалидной коляске, в Интернет? Это просто самое настоящее издевательство над нашей легендой! В здании, где проходила премия, - крутая лестнице. Понятное дело, чтобы облегчить Вячеславу Михайловичу путь, использовали кресло. Все должны понимать, что у него очень серьезная болезнь (Паркинсона - авт.) Но в зал он вошел самостоятельно: это видели все собравшиеся люди, в том числе и легендарный диктор Анна Шатилова. Я прошу всех оставить Зайцева в покое. И тогда он будет радовать нас еще очень много лет.

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