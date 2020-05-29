«Перелом ребра!» Никита Джигурда обратился к врачам после боя с Отаром Кушанашвили

Никита Джигурда одержал очередную победу на ринге. После боя с депутатом Виталием Милоновым актер вновь удивил общественность, пригласив сразиться с ним журналиста и шоумена Отара Кушанашвили. Последний ушел домой с разбитой переносицей. Однако, как оказалось, и сам Джигурда после поединка обратился за медицинской помощью. Об этом артист рассказал «Собеседнику».

- Я вызвал Отарика на бой, потому что в 2016-м году он повел себя как проститутка, - говорит 60-летний Джигурда. – Меня тогда на всех ток-шоу обвиняли в преступлениях – говорили, что вот-вот посадят за изнасилование и подделку завещания. И Отар, который до этого называл Джигурду гением, русским Робертом Де Ниро, продался, и на центральном канале начал гнать на меня такое, что мама не горюй.

По словам артиста, шоумен охотно согласился на бой, так как отнесся к нему не серьезно.

- Я сказал, что убивать его не буду, а лишь слегка подрихтую ему компьютерную программу мозга, чтобы он покаялся и пересмотрел свои взгляды, - продолжает Никита. – Отар согласился, подписал контракт.

Джигурда с самого начала был уверен в своей победе и дал своему сопернику некоторые указания. Но Кушанашвили его советам не последовал.

- Я сказал ему: «У тебя единственный выход – не бояться быть смешным и убегать от меня!», - делится актер. – Главное – не лезь первым номером, иначе нарвешься! Но он не послушал меня и первым ударил меня под ребро.