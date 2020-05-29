«Мог быть круче Кобзона и Лещенко вместе взятых!» Джигурда рассказал, что мешало популярности Градского при СССР

Общественность до сих пор не может смириться с внезапной смертью Александра Градского. В эти дни многие вспоминают о легендарном певце и композиторе добрыми словами и думают о том, как увековечить его память. Никита Джигурда, к примеру, решил дать новую жизнь его песне «Как молоды мы были». Об этом артист рассказал «Собеседнику».

-С Сашей Градским мы пересекались на различных фестивалях в Юрмале, в Сочи, - вспоминает 60-летний Джигурда. – Он – гениальный музыкант. По жизни он был барином, аристократом, никогда не шел на компромиссы. В советские годы он фактически пошел на подвиг, исполнив песню «Как молоды мы были» в такой манере, в какой тогда никто не пел в СССР. Он знал западную музыку, которая в то время у нас была запрещена. Саша был алмазом, и если бы он тогда смог пойти на компромисс, то его бы раскрутили так, что он бы был круче Кобзона и Лещенко, вместе взятых. Для меня он и так является таковым, хоть я уважаю и Иосифа Давыдовича, и Льва Валерьяновича.