Жена Владимира Кузьмина: «Когда снова сошлась с мужем, познакомилась с ним заново»
В эксклюзивном интервью «Собеседнику» муза артиста рассказала о его здоровье, тяжёлом расставании и своей работе в области психологии
В этом году Владимир Кузьмин и его жена Екатерина отметили 20-летие со дня свадьбы. За эти годы супруги пережили не только счастливые моменты, но также и период расставания. О том, как жизнь порознь повлияла на пару и про их нынешние отношения, «Собеседнику» рассказала сама возлюбленная музыканта.
С юной красоткой Екатериной Владимир Кузьмин познакомился в Анапе, куда девушка приехала отдыхать. Несмотря на 27-летнюю разницу в возрасте, через год пара уже сыграла свадьбу.
– Мне часто задают вопрос о нашей разнице в возрасте, – говорит 39-летняя Екатерина. – Это скорее вызывает недоумение у меня. Когда мы познакомились, Владимир был в самом расцвете сил – молодой, озорной, а я всегда как-то ощущала себя взрослой и в детстве была очень серьёзным ребёнком. Поэтому, на мой взгляд, мы с мужем примерно сравнялись по возрасту (смеётся).
Первые 18 лет брака пара демонстрировала настоящую идиллию. Но в 2019 году Кузьмины объявила о разводе, что стало неожиданностью для многих. И не меньшим удивлением, когда буквально через полтора года Владимир и Екатерина объявили о воссоединении.
– Екатерина, чем вы сейчас занимаетесь?
– Основной проект, в котором я активно участвую – Школа семьи ProFamily. Несколько лет назад закончила Высшую школу практической психологии и присоединилась к волонтёрскому образовательному проекту. Сейчас у меня на курсе учится 54 студентки с разными запросами и задачами. Кто-то замужем, кто-то в процессе сложного развода, кто-то только планирует построить отношения.
В школах и институтах мы годами изучаем предметы, которые не применяем в жизни, но нас не учат быть заботливой женой, мамой, дочерью. В ProFamily мы даём прикладные инструменты, как проходить конфликты, понимание мужско-женской природы, законов взаимоотношений. Это моя благодарность тем, кто в своё время помог мне в сложном моем состоянии.
– Обычно супруги артистов стремятся открыть свой бизнес – рестораны, салоны… Почему вы выбрали психологию?
– Мне очень интересно познавать людей, изучать науку взаимоотношений. Я точно – не бизнес-леди и никогда ею не была. Наша школа существует на пожертвования. Соответственно, все кураторы – это бескорыстные ребята, которые в своё время получили заботу, внимание, знания, поменявшие их жизнь.
Помимо того, что занимаемся образованием, мы часто проводим различные фестивали, мероприятия. К примеру, в День матери в десяти городах России прошла наша акция. Студенты проектов, кураторы выходили на улицу, чтобы поздравить прохожих. В одной только Москве мы подарили около тысячи роз, 200 килограммов мандаринов и праздничные открытки. Люди, конечно, удивлялись. Для многих пока непривычно, когда кто-то просто тебя угощает, просто говорит тёплые слова.
– После того, как вы расстались с Владимиром, а потом заново с ним воссоединились, ваша повседневная жизнь сильно поменялась?
– В начале наших отношений Владимир мне сказал, что отношения – это работа. Он оказался прав. Когда люди много лет живут вместе, к своим вторым половинкам они относятся уже как к данности. Но сейчас мы с мужем поняли, что секрет долговечных отношений – в умении по-настоящему интересоваться другим человеком, постоянно раскрывать что-то новое в нём. Когда я это осознала, будто бы заново начала знакомиться с Владимиром, а он – со мной.
– Вы ведь часто принимаете участие в концертах супруга. Не было ли мысли построить музыкальную карьеру?
– Нет. В семье у нас один музыкальный гений (улыбается). А я буду вдохновлять его на новые творения. К слову, после того, как мы вновь сошлись с Владимиром, он буквально за первый год нашей новой-старой жизни записал три альбома невероятно красивых песен, наполненных глубоким смыслом. Это ли не счастье?
– У вас есть недвижимость в Индии, и вы там часто бываете. Чем привлекает эта страна?
– Людьми, открытостью, любовью к богу. Простая жизнь, возвышенное мышление. В Индии я реально ощущаю себя как дома, хотя там все очень непривычно и жизнь совершенно другая. Это сложно объяснить словами. Каждый раз, когда уезжаю, плачу. Нет другого места на земле, которое я бы покидала со слезами. Когда моя внутренняя зарядка садится, еду туда чтобы наполниться.
– Супруг вас сопровождает в этих поездках?
– Владимир был там один раз. Он всё время работает, а так как его деятельность связана с постоянными переездами, лишние перелёты для него точно не отдых. Когда есть окно в графике, он предпочитает поехать в загородный дом. У мужа свой вид подзарядки – музыка. Он просто видит, какой я возвращаюсь из Индии, и как эти поездки потом влияют на нас, поэтому только радуется.
– Летом Владимир перенёс коронавирус. Как он сейчас себя чувствует?
– Спасибо за заботу. Он активно занимается своим здоровьем. Посещает санаторий в Подмосковье, делает процедуры, пьёт витамины, занимается гимнастикой, растяжкой и самое главное – продолжает творить. Поэтому и чувствует себя хорошо.