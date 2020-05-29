Жена Владимира Кузьмина: «Когда снова сошлась с мужем, познакомилась с ним заново»

– После того, как вы расстались с Владимиром, а потом заново с ним воссоединились, ваша повседневная жизнь сильно поменялась?

– В начале наших отношений Владимир мне сказал, что отношения – это работа. Он оказался прав. Когда люди много лет живут вместе, к своим вторым половинкам они относятся уже как к данности. Но сейчас мы с мужем поняли, что секрет долговечных отношений – в умении по-настоящему интересоваться другим человеком, постоянно раскрывать что-то новое в нём. Когда я это осознала, будто бы заново начала знакомиться с Владимиром, а он – со мной.

– Вы ведь часто принимаете участие в концертах супруга. Не было ли мысли построить музыкальную карьеру?

– Нет. В семье у нас один музыкальный гений (улыбается). А я буду вдохновлять его на новые творения. К слову, после того, как мы вновь сошлись с Владимиром, он буквально за первый год нашей новой-старой жизни записал три альбома невероятно красивых песен, наполненных глубоким смыслом. Это ли не счастье?

– У вас есть недвижимость в Индии, и вы там часто бываете. Чем привлекает эта страна?

– Людьми, открытостью, любовью к богу. Простая жизнь, возвышенное мышление. В Индии я реально ощущаю себя как дома, хотя там все очень непривычно и жизнь совершенно другая. Это сложно объяснить словами. Каждый раз, когда уезжаю, плачу. Нет другого места на земле, которое я бы покидала со слезами. Когда моя внутренняя зарядка садится, еду туда чтобы наполниться.

– Супруг вас сопровождает в этих поездках?

– Владимир был там один раз. Он всё время работает, а так как его деятельность связана с постоянными переездами, лишние перелёты для него точно не отдых. Когда есть окно в графике, он предпочитает поехать в загородный дом. У мужа свой вид подзарядки – музыка. Он просто видит, какой я возвращаюсь из Индии, и как эти поездки потом влияют на нас, поэтому только радуется.