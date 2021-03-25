"Словно принц из сказки": как выглядел в гробу Александр Градский

Похороны Александра Градского закончились жутким скандалом. Поклонникам артиста, съехавшимся с разных уголков России, очень не понравилось, что проститься с композитором пришло слишком мало звездных коллег. Анна Калашникова понимает знаменитостей: не все могут выдержать траурную церемонию.

- Для меня смерть Александра Борисовича стала большим ударом тоже, - вздыхает Анна. – Я всегда им восхищалась. Когда мы с ним встречались, я старалась ловить каждое его слово. Он всегда говорил, что нужно работать, чтобы добиться успеха в нашей непростой профессии.

Проститься с Градским сама Калашникова тоже не смогла: сейчас она находится на гастролях. Но передала букет через своих помощников.

- Я в последние дни думала только о кончине нашего мэтра: для меня это стало большим потрясением, - вздыхает Калашникова. – Нам всегда хочется верить, что такие выдающиеся люди – вечные. А сегодня ночью Александр Борисович мне приснился. Я подошла к гробу, в котором находился Александр Борисович. Взглянула на него и ахнула: он выглядел, словно принц из сказки. Я еще подумала: «Так могут выглядеть только люди, которые прожили достойную жизнь!»

К сожалению, поклонникам не удалось увидеть артиста. Похороны прошли в частном формате. На сцену театра, где проходило прощание, допустили лишь самых близких.

Поклонники проводили в последний путь Градского под гром аплодисментов. Водители проезжающих мимо машин, видя процессию, начали сигналить.

Напомним, что за жизнь Александра Борисовича в течение нескольких дней сражались столичные медики. По официальной версии, музыкант скончался в следствии инфаркта головного мозга.