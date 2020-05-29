«Происходит беспредел»: Илья Резник - об отъёме единственного жилья

Несколько лет назад Илья Резник открыл несколько филиалов театра «Маленькая страна», в которых теперь занимаются дети, в том числе из малообеспеченных семей. Сейчас у одной из девочек – Марии Дидяевой, на которую поэт возлагает большие надежды, возникли серьёзные проблемы. Банки хотят лишить её семью единственного жилья – небольшого домика в Подмосковье. Резник в ужасе от происходящего.

- Маруся – наша солистка, наша гордость, - рассказывает Илья Рахмиэлевич. – К сожалению, в свои детские годы ей уже пришлось вынести немало трудностей. В школе её подвергали буллингу – агрессии со стороны одноклассников. Мама девочки говорила, что даже были мысли о суициде. Но Господь отвёл. Семья – верующая, воцерковлённая. С малых лет Маруся каждое воскресенье ходила в храм. Вера в Бога и беседы со священником отвели Марусю от странных мыслей. Любовь к музыке и вера в Бога помогли спасти её от самого страшного греха.

Помогла музыка. Маруся прекрасно пела. И мама Анна Каретникова решила отдать её в одну известную музыкальную студию.

- Тогда, шесть лет назад, они Марусю не взяли, - вздыхает супруга легендарного поэта Ирина Резник. – Сказали маме: «Что вы так дочь раскормили? Как похудеете, так и приходите!» Причём, это все говорили в присутствии восьмилетнего ребёнка. Они в отчаянии обратились к нам. Мы послушали Марусю и поняли: перед нами – большой талант. Вот уже несколько лет Маруся занимается в нашем театре. В 2018 году она даже пела песню про президента в юбилейном концерте Ильи.