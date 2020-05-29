«Происходит беспредел»: Илья Резник - об отъёме единственного жилья
Легендарный поэт в ужасе от происходящего
Несколько лет назад Илья Резник открыл несколько филиалов театра «Маленькая страна», в которых теперь занимаются дети, в том числе из малообеспеченных семей. Сейчас у одной из девочек – Марии Дидяевой, на которую поэт возлагает большие надежды, возникли серьёзные проблемы. Банки хотят лишить её семью единственного жилья – небольшого домика в Подмосковье. Резник в ужасе от происходящего.
- Маруся – наша солистка, наша гордость, - рассказывает Илья Рахмиэлевич. – К сожалению, в свои детские годы ей уже пришлось вынести немало трудностей. В школе её подвергали буллингу – агрессии со стороны одноклассников. Мама девочки говорила, что даже были мысли о суициде. Но Господь отвёл. Семья – верующая, воцерковлённая. С малых лет Маруся каждое воскресенье ходила в храм. Вера в Бога и беседы со священником отвели Марусю от странных мыслей. Любовь к музыке и вера в Бога помогли спасти её от самого страшного греха.
Помогла музыка. Маруся прекрасно пела. И мама Анна Каретникова решила отдать её в одну известную музыкальную студию.
- Тогда, шесть лет назад, они Марусю не взяли, - вздыхает супруга легендарного поэта Ирина Резник. – Сказали маме: «Что вы так дочь раскормили? Как похудеете, так и приходите!» Причём, это все говорили в присутствии восьмилетнего ребёнка. Они в отчаянии обратились к нам. Мы послушали Марусю и поняли: перед нами – большой талант. Вот уже несколько лет Маруся занимается в нашем театре. В 2018 году она даже пела песню про президента в юбилейном концерте Ильи.
В этом году в жизни Маруси произошли серьёзные изменения: она стала ученицей школы Гнесиных. Казалось – живи и совершенствую талант. Но из-за семейных проблем это сделать не представляется возможным.
- В 2016 году родители Маруси развелись, - делится супруга легендарного поэта Ирина Резник. - Она у мамы – второй, поздний ребёнок. Вымоленный: она родила дочь в 42 года. Отец был бизнесменом. Во время семейной жизни набрал огромных кредитов, о которых мама девочки, естественно, не знала. И вскоре сбежал. Сейчас он находится в международном розыске. А разбираться с банками приходится маме Маруси.
Семья проживает в небольшом деревенском домике вместе с пожилой бабушкой 1938 года рождения. Но вскоре может лишиться и его: единственное жилье уже выставили на торги.
- Банки уже забрали у них все: часть квартиры, где живёт старшая дочь Анны с мужем и ребёнком, землю, - вздыхает Илья Рахмиэлевич. – Теперь собираются лишить единственного жилья. Мама девочки пыталась судиться, но все суды банкам проиграла. Даже на ходатайства опеки суд не обратил внимания. Это самая настоящая преступность! Она, чтобы оплатить услуги адвоката, продала машину, украшения, шубу. Но дом все равно выставили на публичные торги.
В отчаянии женщинам обратилась за помощью к Резнику, который, узнав о проблеме, был в шоке.
- Она, конечно, слишком поздно рассказала о беспределе, который происходит в её жизни, - продолжает Ирина. – Ведь их лишают единственного жилья. Анна была уверена, что суд будет на её стороне. Ведь по закону нельзя лишить единственного жилья. Говорят, что банкиры недавно проллобировали какие-то изменения в законе по этому поводу.
Сейчас вся надежда на Верховный суд. Илья Резник очень надеется, что справедливость восторжествует.
- Мы с Ирой очень волнуемся, - вздыхает Резник. - Не знаем, что и делать. Как нам сказали, таких ситуаций – десятки тысяч. Как вообще можно такое допустить? Ведь вся семья, включая несовершеннолетнего ребёнка и 83-летнюю бабушку – ребёнка войны – может оказаться на улице! Я постараюсь приложить все усилия, чтобы этого не допустить!