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Новогодний гала-концерт проекта «Голос» пройдёт 7 декабря в «Крокус сити холл»

На сцену многоуровневого концертного зала выйдут лучшие из лучших

Медиагруппа «Красный Квадрат» и компания Moscow Show представляют Новогодний гала-концерт лучшего музыкального телешоу России проекта «Голос» 7 декабря 2021 года в «Крокус сити холл».

На сцену ультрасовременного единственного в России многоуровневого концертного зала «Крокус Сити Холл» выйдут лучшие из лучших. Победители, финалисты и полуфиналисты всех сезонов проекта споют вместе со своими звёздными наставниками, устроив настоящее Новогоднее представление.

У каждого зрителя есть удивительная возможность окунуться в атмосферу праздника и насладиться голосами самых ярких участников проекта «Голос», которые выйдут на сцену вместе с Валерием Леонтьевым, Леонидом Агутиным, Григорием Лепсом, Димой Биланом, Егором Кридом, Бастой, Полиной Гагариной, Ани Лорак, Zivert, Валерием Сюткиным, Михаилом Боярским, группой #2Маши, Тамарой Гвердцители, А’STUDIO, Олегом Газмановым, Пелагеей, а также Сергеем Жилиным и оркестром «Фонограф- Симфо-Джаз». Ярчайшие голоса страны, прошедшие через сито музыкальных дуэлей и влюбившие в себя миллионы телезрителей, прозвучат в этот предновогодний вечер только для Вас.

За праздничную атмосферу отвечают лучшие сценографы, декораторы и художники по свету, а неизменным ведущим «Новогоднего шоу Голос» будет неподражаемый и брутальный Дмитрий Нагиев.

Нас ждёт лучшее новогоднее поздравление, потому что суперпроект «Голос» – культовое шоу Первого канала, принципиально отличающийся от привычных вокальных конкурсов по поиску музыкальных талантов.

Теги: #Голос

Рубрика: Шоу-бизнес

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