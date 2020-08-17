«Невозможно было его заставить заняться собой»: Агутин рассказал о последних съёмках с Градским.

Среди звёзд, пришедших сегодня на церемонию прощания с Александром Градским, был замечен певец Леонид Агутин. У входа в «Градский холл» артист рассказал журналистам о последней встрече с музыкантом, а также о том, как Александр Борисович до последнего своего вздоха был верен телепроекту «Голос».

Агутин и Градский вместе были судьями в шоу «Голос». Музыкант не мог скрыть горечи утраты, беседуя с корреспондентами.

– Тяжело, когда старшие уходят и приходится теперь тебе быть за старшего, – произнёс 53-летний Агутин. – Это очень ответственно. Есть люди, которые являются последней истиной. Бывает, что им нужно позвонить, посоветоваться. А теперь звонить некуда.

По словам Леонида, с Градским они часто общались вне телепроекта.

– Если я не звонил, то звонил Борисович, – продолжает артист. – Он сидит-сидит, ему скучно, надо пообщаться. Спрашивал: «Как дела? Что думаешь? Пойдёшь на следующий сезон?». И на часик эти обсуждения затягивались. Он собирал наши мнения, сколько б каждому не было лет. Под конец часто хвалить начал, почти перестал ругаться. Я ещё подумал: «Не к добру это!».

Последняя встреча Агутина и Градского произошла на съёмках в середине ноября.

– Он ужасно себя чувствовал, жаловался, – вспомнил Агутин. – Но его невозможно было заставить заняться собой. Он с кровати прямо садился в кресло [жюри проекта «Голос»]. Говорил: «Я буду работать и всё!» Никто его переубедить не мог. Не уверен, что я бы так смог, честно скажу. Я бы, наверное, остался в кровати.