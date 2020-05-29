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«Нарушен закон похорон»: ещё один скандал на прощании с Градским

Поклонников музыканта отказались везти на кладбище

Фото: Майя Амбре

Сегодня Москва простилась с легендарным композитором, певцом и наставником шоу «Голос» Александром Градским. Провожали музыканта в последний путь его родные, коллеги, поклонники, а также просто неравнодушные москвичи. На церемонии прощания побывал «Собеседник» и стал свидетелем неприятного инцидента.

Церемония прощания с Александром Градским проходила в его театрально-концертном зале «Градский холл». Не было и десяти утра, как у входа выстроилась длинная колонна людей, пожелавших проститься с артистом. Вдова музыканта, 37-летняя Марина Коташенко не могла сдержать слёз у гроба супруга. Двоих маленьких детей на церемонию она не взяла.

Однако проститься с Градским пришли его старшие дети от брака с предыдущей супругой Ольгой Фартышевой – 35-летняя Мария и 40-летний Даниил. Прощание проходило в закрытом режиме. Охрана позаботилась о том, чтобы в зале не было ни одной камеры, корреспонденты в основном работали на улице, несмотря на холодную погоду.

Пришлось помёрзнуть также и тем простым смертным, кто пришёл проститься с легендой и возложить цветы у его гроба. В помещение поклонников Градского пускали очень дозировано. Поэтому, тем, кто приехал не к началу, пришлось долго ждать своей очереди.

– Можно околеть, пока дождёшься своей очереди, – возмущались поклонники Градского, держа в руках букеты цветов.

Однако, самый неприятный «сюрприз» ждал поклонников в конце церемонии. Многие из них пожелали поехать на Ваганьковское кладбище, чтобы стать свидетелями похорон Градского. Зачастую для этого после церемоний прощаний с известными людьми, у выхода всех желающих дожидается трансфер, с помощью которого можно добраться до места. В этот раз вблизи «Градский холл» также стояло несколько автобусов. Но когда поклонники попытались пройти в салон, им отказали.

– Транспорт только для сотрудников театра, – услышали они от стоявших у входа в автобусы людей.

Фото: Майя Амбре

Кто-то из поклонников попытался всё-таки проскочить и занять заветное место в автобусе. Однако все попытки оказались тщетными.

– Совсем людей не уважают, – возмущались самые недовольные граждане. – У них автобусы полупустые, неужели нельзя почитателям таланта Градского выделить места?! Нарушен закон похорон и наши права! Просто безобразие!

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