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Максим Галкин выступит 3 декабря в Кремле

Его номера не устаревают, его залы не пустеют, его шутки не стареют

3 декабря в Кремле состоится большой сольный концерт Максима Галкина. Магия его таланта никого не оставляет равнодушным. Вот уже десятилетия он собирает полные залы по всей стране и за её пределами.

Юморист. Телеведущий. Шоумен. Певец. Список его регалий и статусов можно перечислять бесконечно. Но прежде всего Максим Галкин – настоящий Артист с большой буквы. Яркий, харизматичный и всегда актуальный.

Уникальное сочетание мудрости и молодости, чувства юмора и многогранного таланта превращают его сольные концерты в мозаику жанров, которые идут внахлёст: пародии, песни, юмор, концертные номера из известных телевизионных шоу.

Его юмор злободневный, гибкий и по-настоящему смешной. Максим чувствует свою аудиторию и просто задушевно беседует с ней, словно рассказывает о своей жизни внезапно приехавшим старым друзьям.

Миниатюры, репризы театральные зарисовки, совсем новые номера, а также давно знакомые и любимые зрителями постановки. В исполнении Максима они не утрачивают своей артистической ценности, и, как любимая песня, звучат на повторе, вызывая ностальгическую улыбку. Концерт Максима Галкина – это, фейерверк впечатлений, вулкан взрывных эмоций и гарантия великолепного настроения не только в день мероприятия, но и на несколько недель вперёд.

Его номера не устаревают, его залы не пустеют, его шутки не стареют.

Потому что настоящий талант никогда не выйдет из моды…

Ждём вас на концерте Максима Галкина в Москве и помните, что вечер начинается с Moscow Show!

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