«Засудили незаслуженно!» Юлиан резко отреагировал на уход из «Суперстара»

Неожиданный уход Юлиана из шоу «Суперстар» активно обсуждают в сети. Зрители недовольны выбором членов жюри. Особенно достается Стасу Пьехе, который в последнем выпуске поставил певцу за исполнение песни «Боже, какой пустяк» - ноль. Корреспонденты Sobesednik.ru выяснили у Юлиана, что он думает сам о своем уходе с проекта.

- По моему лицу было виду, что никакой досады из-за этого у меня нет, - улыбается Юлиан. - Когда уходил, то поблагодарил всех работников проекта, вплоть до уборщиц. На «Суперстаре» реально была прекрасная атмосфера. Но, честно говоря, я даже счастлив, что ушел, потому что получил огромный прилив любви от людей, которые теперь плюются в сторону жюри. Я же изначально относился к своему участию в проекте как к игре. Как меня может Пьеха судить? Я почитал тут на днях его «Википедию»: у нас неравные с ним достижения в жизни. У него лишь премии от радиостанций, а у меня - государственные награды. Я могу его судить, но никогда в жизни этого делать не буду.

- Пьеху теперь зрители активно критикуют за то, что он поставил вам ноль!

- Да, я читал некоторые комментарии. Но мне самому неудобно даже озвучивать то, что люди про него пишут. Меня в чем обвиняли члены жюри? Что я, мол, жанр не сменил! Маша Распутина сказала, что надо было кепочку надеть и тогда все было бы хорошо. Если им кажется, что я, надев панамку или поставив собачку на сцене, как в номере Руссо было, сменю имидж, то что тут говорить... Да и потом Любашу, которая выступала после меня, все четверо членов жюри обвинили в том, что они ее не узнали. И этим остались недовольны. А мне сказали, что я спел как Юлиан. А как кто я должен был спеть? Как Киркоров или Басков? Не вижу никакой логики в словах членов жюри. Мне кажется, жюри в этом проекте недотягивает. Маша, когда я вышел на сцену, по-моему сказала, что не знает эту песню…

- Она сказала, что забыла, кто первым «О, Боже, какой пустяк» исполнял!

- Ребят, так вы подготовьтесь перед тем, как садиться в жюри. До этого Лера говорила, что «Волга» - женская песня. А она на самом деле мужская: ее изначально Марк Бернес исполнял. В общем, Слава Богу, что меня там нет. Знаешь, что поражает? Вчера выпуск смотрел и заметил, что некоторые участники прямо стоят и глазами выпрашивают у жюри оценки. Как-то не очень это смотрится со стороны.

- Кого вы имеете ввиду?

- Многих. Посмотрите сами – не хочу называть имена. Но в принципе я рад, что поучаствовал в этом шоу. Я смог сделать то, что хотелось именно мне. Кстати, люди пишут, что когда меня убрали с проекта, у Пьехи были растерянные глаза. Да и Лера удивилась тому, что я выбыл. А у меня никакой грусти и печали нет. Меня засудили незаслуженно, пусть люди возмущаются. А люди теперь и возмущаются. Но что я могу сделать?

За кого будете болеть? За бывшую жену Анастасию?

- Она сказала, что одолеет всех. Я ей от души этого желаю. Я ко всем прекрасно отношусь, поэтому желаю участникам продержаться до конца и при этом улыбаться. Но я ни за кого болеть не буду, так как хочу быть здоровым.