«Саша лишился миллионов рублей»: Сафронов рассказал о финансовых потерях Градского

Завтра в Москве простятся с Александром Градским. В его неожиданный уход друзья до сих пор не могут поверить. Скорбит и Никас Сафронов, который давно дружил с артистом. В беседе с нашим корреспондентом народный художник РФ неожиданно признался: Александра Борисовича он когда-то использовал в своих приключенческих целях.

- Саша – мой давний приятель, я до сих пор не могу поверить в то, что его больше нет, - говорит Никас. - Мы с ним подружились в 90-х годах. Он жил неподалеку, поэтому мы часто ходили друг к другу в гости. Помню, когда я начал делать ремонт в своей квартире в Брюсовом переулке, которую тогда только купил, Градский дал мне очень ценный совет. Сказал: «Никас, если хочешь сохранить деньги, то надо отбросить все творческие дела и заниматься только ремонтом, лично контролируя весь процесс». Он уговорил меня приобрести небольшую квартиру в полуподвальном помещении того же дома и временно переселиться туда, чтобы рабочие были всегда у меня на виду. Я так и сделал, хотя свою работу все равно не мог забросить. Поэтому ремонт у меня длился 11 лет. Но если бы не совет Градского, то эта история, наверное, затянулась бы на все полвека.

- Саша, когда делал ремонт в своей квартире, тоже отодвинул все другие дела на второй план, - продолжает Сафронов. – Он потерял несколько миллионов рублей на своем музыкальном бизнесе, но зато сохранил деньги при ремонте – ничего не пришлось переделывать по несколько раз. И никогда об этом не жалел. Саша следил за всем процессом и как управляющий строго контролировал все действия рабочих. Стройка – история мутная всегда, существует много подводных камней, тебя обязательно где-то да надурят. Я сам с этим сталкивался неоднократно. И Саша старался минимизировать потери.

Никас вспоминает: в былые годы они с Александром Градским и режиссером Виктором Мережко часто гуляли по вечерам по центру Москвы.

- Мы любили прогуливаться по Тверской, по Арбату, - рассказывает художник. – Правда, Мережко в какой-то момент отдалился – ушел с головой в работу. И все шутил: мол, просто его оскорбляет то, что автографов стали больше брать у Градского, а не у него. А мы с Сашей продолжали проводить время вместе.

Когда Градского не было, мы с Мережко использовали его имя в своих приключенческих историях. Выходили вдвоем гулять, заходили в кафе и рестораны и спрашивали у официантов: «Градского у вас нет, случайно?». Те терялись, а мы обходили заведение якобы в поисках Саши. И если видели каких-нибудь дам, которые нам нравились, то оставались в этом заведении, как будто ожидая Градского. А если нам в тот момент никто из посетительниц ресторана не приглянулся, то разворачивались и уходили.

Градскому потом о наших проделках кто-то сообщил. И он у нас даже спросил однажды: «Что вы меня все время ищете по барам и ресторанам? Вы что, не можете мне позвонить или зайти домой?» Мы были вынуждены признаться, что с помощью его имени ищем красивых девушек. Он рассмеялся и сказал: «Пользуйтесь и дальше!»

- Саша вообще был очень позитивным, доброжелательным и где-то даже наивным человеком, - говорит Никас. – Мы с ним встретили вместе много праздников: и я ходил к нему, и он – ко мне. Если устраивал я какое-то мероприятие, он всегда пел. Пел так, что все присутствующие были потрясены звучанием его голоса. Это был человек величайшего таланта. Не могу поверить, что он так рано ушел…