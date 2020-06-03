«Маша боится попадаться на глаза»: Распутина - об отношениях с дочкой после съемок у Малахова

Вот уже которую неделю подряд вокруг Маши Распутиной кипят нешуточные страсти. Дочь звезды, тоже Маша, выясняет отношения с детьми своего отца в студии Андрея Малахова. Распутиной походы девушки на ток-шоу не нравятся. Она даже пригрозила: если Маша еще раз появится в студии, не пустит ее на порог дома. Но та запрет нарушила: сегодня и завтра в студии «Прямого эфира» покажут две новые программы с ее участием.

- После всего случившегося Маша не появляется нам на глаза, - заявляет звезда. - Она от нас прячется. Видимо, может, совесть проснулась. Наверное, ей стыдно смотреть своим родителям в глаза. Честно говоря, я бы, наверное, и не желала ее сейчас видеть. Для меня все произошедшее – большой удар.

Артистка не скрывает: у нее всегда было много завистников.

- Сейчас тяжелое время: нас специально злят и сталкивают друг с другом. Люди должны встать на путь добра и любви, - считает звезда.

- Как вы справлялись с завистниками?

- Я на них не обращала внимания. По молодости еще эмоциональной была. Но с жизненным опытом пришло понимание. Зачем возиться с завистниками и дураками и на них свое время тратить? Я живу своей жизнью, иду вперед и ни на что не обращаю внимания. Собаки лают - караван идет. Люди ненавистью и злобой разрушают себя и свою душу. Надо понимать, что физическое тело – это не все. Есть душа, а душу нельзя осквернять. Вот раньше, до исторического империализма, за оскорбление личности вызывали на дуэль (смеется) Вот было классно!

- Кого бы вызвали на дуэль сейчас, будь ваша воля?

- Эти люди не из сферы шоубизнеса. Я бы политиков вызвала на дуэль за то, что они много обещают, но ничего не делают для народа. Вообще нельзя жить воспоминаниями о том, кто тебе и что причинил плохого. Самые большие удары судьбы я получала от самых близких людей – от родных. Такие удары, от которых до сих пор не могу оправиться. Когда близкий, родной человек делает тебе плохо, то эта боль остается на всю жизнь. И может даже никогда не пройти…