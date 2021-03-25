«Врачи сотворили чудо»: Слава Зайцев готовится реанимировать Дом Моды

В последнее время Вячеслава Зайцева регулярно сотрясают скандалы: долги в Доме моды, непростые отношения с единственным сыном Егором, проблемы со здоровьем... Впрочем, сам модельер верит, что все неприятности – в прошлом. Вчера Вячеслав Михайлович впервые за долгое время появился на людях. Легендарный модельер пришел на вручении собственной премии FASHION AND BEAUTY AWARDS.

В зал Вячеслав Михайлович прошествовал вместе со своими помощниками: организатором премии Вадимом Хусаиновым и бывшим директором Дома Моды Николаем Головиным.

В этот вечер Вячеслав Михайлович наградил лучших из лучших. Премию «Лучший дизайнер года в сегменте luxury» получила звездный дизайнер Аника Керимова. После награждения модельер о чем-то беседовала с мэтром отечественной моды.

- Вячеслав Михайлович выглядит потрясающе, - говорит Аника. – Он недавно проходил реабилитацию в одной из столичных клиник. И она прошла успешно. Врачи восстановили Вячеславу Михайловичу речь. Теперь он прекрасно говорит, чему и сам очень рад. Врачи сотворили чудо: вернули легендарного Зайцева к жизни. Было видно, что все происходящее в этот вечер ему очень нравится. "Я в восторге от сегодняшнего вечера!" - сказал он мне.

- Мы с ним пообщались по поводу непростой ситуации, сложившейся вокруг его Дома моды, - продолжает Аника. – Вячеслав Михайлович сказал, что готовится реанимировать главное детище своей жизни. В последнее время он не так часто появлялся в Доме моды, но в ближайшее время планирует делать чаще. У Зайцева много планов, он планирует активно работать и не останавливаться на достигнутом. Такие легендарные люди не привыкли сидеть без дела. Вячеслав Михайлович сказал, что готовит новую коллекцию, где будут представлены женские костюмы-тройки из твида. Я думаю, что он еще нас не раз удивит. От души желаю ему этого.

Интервью со Славой Зайцевым читайте на Sobesednik.ru в ближайшие дни.