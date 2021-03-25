«В джинсах на венецианской кровати» - Александр Левшин вспомнил молодость Градского

- Александр Градский закончил свои дела в этой жизни и улетел. Жаль. Уверен, практически все музыканты нашего поколения имели отношения с Сашей. Я познакомился с ним в городе Мытищи. Кажется, шёл 67-й год. Мы, то есть группа «Авангард», были весьма известны. К нам периодически заезжали музыканты из Москвы: Валера Третьяков, Стас Намин и многие другие. Александр Градский просто завораживал своим необычным высоким голосом, реально, он был в то время лучшим вокалистом в рок тусовке.

Левшин вспомнил случай из жизни, связанный с Градским, который описывает личность народного артиста.

- Помню, как-то заехал к нему домой на улицу Чехова, - тогда он проживал с Настей Вертинской. Что запомнилось: Саша лежал в потертых джинсах и носках на венецианской огромной кровати. Над ним висело антикварное большое зеркало. Выглядело все так, якобы, вся эта роскошь не имеет значения, он здесь главный. Александр по жизни был своеобразный. Думаю, ощущал свою значимость.

- Чему- то научились у Градского?

- Учиться чему-либо у Александра было абсолютно бесполезно. Он обладал уникальным диапазоном голоса. Даже на западе в рок- группах такие тональности случались редко. Считалось самым шиком иметь рядом с фузовой гитарой высокий голос певца. Его группа «Скоморохи» имела приличный успех, но через некоторое время Саша стал выступать один, взял акустику и пел сочинённые песни с весьма острыми текстами. Мы пересекались на гастролях по нашей необъятной. Потом появился фильм с его голосом, - пришла большая популярность. Работа с Пахмутовой тоже очень понравилась людям. Очень меня впечатлила его работа в телепроекте «Голос». Он действительно имел право существовать в роли эксперта, и многие им выбранные вокалисты побеждал. Затем возник театр Александра Градского, - прекрасный звук, свет, - он понимал, что нужно для комфортного выступления живых безфонограмных артистов.

- Последний раз увиделись на похоронах Андрея Давидяна, - продолжает Левшин. - А теперь и он нас покинул. Саша - один из самых ярких вокалистов русского рока. И жаль, что сама жизнь так быстротечна. Наше поколение медленно, но верно несётся в вечность.