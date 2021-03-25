Руслан Белый попал под негласный запрет: концерты отменяют

Три из пяти концертов комика и юмориста Руслана Белого были отменены. Его не приняли в Санкт-Петербурге и Калуге. Программа «Вечерний Ургант» также отказала артисту в съемках. Об этом рассказал сам артист на YouTub канале в подкасте «Бухарог Лайв».

Организаторы шоу ссылались на негласный запрет властей на выступления комика. Только в Петербурге дали официальное объяснение отмены концерта: «Концерт Руслана Белого «Свой голос (18+), запланированный на 16 октября 2021г. на сцене ДК им. Ленсовета, в последний момент был отменен Комитетом по культуре города Санкт-Петербурга».

Белый предполагает, что запреты связаны с его концертами «Я свой» и «Почему я отрастил усы», которые вышли на youtube. Политические шутки, прозвучавшие в них, видимо настроили власти на негативное отношение к артисту.

«Мне кажется есть какая-то установка –нежелательный артист. Я слышал есть какие-то списки артистов: желтый – «непонятно», пограничные ребята, красные – под запретом», – говорит Руслан.