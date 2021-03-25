Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 14:31

Руслан Белый попал под негласный запрет: концерты отменяют

Над политическими шутками юмориста власти не смеются

Фото: instagram.com/ruslan_belyy_

Три из пяти концертов комика и юмориста Руслана Белого были отменены. Его не приняли в Санкт-Петербурге и Калуге. Программа «Вечерний Ургант» также отказала артисту в съемках. Об этом рассказал сам артист на YouTub канале в подкасте «Бухарог Лайв».

Организаторы шоу ссылались на негласный запрет властей на выступления комика. Только в Петербурге дали официальное объяснение отмены концерта: «Концерт Руслана Белого «Свой голос (18+), запланированный на 16 октября 2021г. на сцене ДК им. Ленсовета, в последний момент был отменен Комитетом по культуре города Санкт-Петербурга».

Белый предполагает, что запреты связаны с его концертами «Я свой» и «Почему я отрастил усы», которые вышли на youtube. Политические шутки, прозвучавшие в них, видимо настроили власти на негативное отношение к артисту.

«Мне кажется есть какая-то установка –нежелательный артист. Я слышал есть какие-то списки артистов: желтый – «непонятно», пограничные ребята, красные – под запретом», – говорит Руслан.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Шоу-бизнес 23 минуты назад

Олег Меньшиков с женой, Татьяна Навка с мужем, Юлия Барановская с детьми и другие звезды отметились на открытии ГУМ-Катка

Культура и ТВ 51 минуту назад

«Женя Миронов – это честь, совесть и надёжность»: Лия Ахеджакова поздравила актёра с юбилеем

Спорт 1 час назад

Задержаны двое подозреваемых в поджоге автомобиля спортивного журналиста Егорова

Шоу-бизнес 1 час назад

Анна Пескова: «Целоваться с Петром Фёдоровым на глазах у мужа было неловко»

Культура и ТВ 2 часа назад

Не только Моргенштерн: кто ещё пел о наркотиках

Культура и ТВ 4 часа назад

Умер советский кинорежиссер, снявший «Бег» и «Тегеран-43» Владимир Наумов

Шоу-бизнес 6 часов назад

Психолог Вероника Степанова оскорбила Градского и его жену, хайпанув на смерти музыканта

Шоу-бизнес 6 часов назад

«В джинсах на венецианской кровати» - Александр Левшин вспомнил молодость Градского

Культура и ТВ 6 часов назад

«Вдова Градского – на грани нервного срыва»: стало известно о состоянии молодой жены наставника «Голоса»

Шоу-бизнес 6 часов назад

«Врачи сотворили чудо»: Слава Зайцев готовится реанимировать Дом Моды

Культура и ТВ 1 день назад

«У нас с Градским была любовь, дружба, притяжение», - Анна Шатилова

Культура и ТВ 1 день назад

Второй тайм мы уже отыграли

Культура и ТВ 1 день назад

«Давайте не будем смешивать творчество артиста и его личные взгляды»: коллеги заступились за Сашу Бортич

Шоу-бизнес 1 день назад

«Саша просто себя не уберег»: Азиза рассказала о главной причине смерти Градского

Культура и ТВ 1 день назад

Выпуски «Голоса» на Первом канале с участием Александра Градского продолжатся и после его смерти

Культура и ТВ 1 день назад

«Саша уходил тяжело»: стало известно, как умирал Александр Градский

Шоу-бизнес 1 день назад

Градский оставил после себя сотни миллионов: за наследство композитора может начаться война

Культура и ТВ 1 день назад

Названа причина смерти певца и композитора Александра Градского

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика