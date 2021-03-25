Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 18:11

Олег Меньшиков с женой, Татьяна Навка с мужем, Юлия Барановская с детьми и другие звезды отметились на открытии ГУМ-Катка

На Красной площади состоялось торжественное открытие шестнадцатого сезона на главном катке страны

Фото: пресс-служба ГУМ-Катка

На мероприятие по традиции собрались многие звезды, даже те, кто крайне редко выходит в свет. Так, одним из первых под ветвями гигантской елки, украшенной по мотивам балета «Щелкунчик», появился Олег Меньшиков с супругой Анастасией Черновой.

Фото: Илья Золкин

Актер и директор Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой не отпускал жену из вида ни на миг и фотографировался с поклонницами только, если она была в его поле зрения. А если благоверная отходила, например, чтобы поздороваться со знакомыми, просил тех, кто хотел сняться с ним на память, подождать.

И многие другие знаменитости в этот вечер устроили семейный выход. Со вторыми половинками вышли Дарья Повереннова, Сергей Шакуров, Валерий Сюткин. А с детьми – Марина Зудина, Юлия Пересильд, Юлия Барановская, Надежда Михалкова, Айза Долматова. Всей семьей пришли Владислав Третьяк и Андрей Бурковский.

Фото: пресс-служба ГУМ-Катка
Виола и Валерий Сюткины.
Фото: пресс-служба ГУМ-Катка
Андрей Бурковский с семьей.
Фото: пресс-служба ГУМ-Катка
Владислав Третьяк.
Фото: Илья Золкин
Сергей Шакуров с женой.

Татьяну Навку, которая вместе с Петром Чернышовым и Маргаритой Дробязко показала собравшимся отрывок из своего ледового шоу «Лебединое озеро», поддержал Дмитрий Песков.

Фото: пресс-служба ГУМ-Катка
Фото: пресс-служба ГУМ-Катка

– Она живет этим спектаклем уже год, это рождается просто как ребенок у нее каждый раз, вот эти ее спектакли, – признался пресс-секретарь президента России и супруг олимпийской чемпионки. – Из-за этих спектаклей она меньше со мной времени проводит, поэтому я ее ревную к ее шоу, но это ее жизнь.

Фото: пресс-служба ГУМ-Катка

Угощения не заканчивались на протяжении пяти часов, что является невероятным показателем для мероприятия с таким количеством гостей – их было несколько сотен. Поили собравшихся глинтвейном и всевозможными фруктово-ягодными чаями, а потчевали пирожками с капустой, и ватрушками с творогом, и блинчиками с мясом, и вафлями с печеночным паштетом, и шауромой, и сырно-грибным супом в хлебе, и яблоками в карамели, и горячей кукурузой, и традиционными закусками кухонь разных народов мира. Ксению Бородину заметили за поеданием хот-дога по-французски. 

Фото: Илья Золкин

Среди звездных гостей были замечены также Владимир Познер, Ксения Собчак, Андрей Малахов, Елена Дементьева, Александра Цыпкина, DJ Groove, Александра Олешко, Александру Никифорову, Алену Водонаеву, Аллу Довлатову, Аллу Михееву, Игоря Бутмана, Ивана Жвакина, Сергея Филина, Юлию Савичеву и многих-многих других. 

Фото: пресс-служба ГУМ-Катка
DJ Groove c сыном.
Фото: пресс-служба ГУМ-Катка
Айза Долматова с детьми.
Фото: пресс-служба ГУМ-Катка
Александр Олешко.
Фото: пресс-служба ГУМ-Катка
Александр Румянцев и Александр Беляев.
Фото: пресс-служба ГУМ-Катка
Александра Никифорова.
Алексей Немов с сыном.
Фото: пресс-служба ГУМ-Катка
Алексей Яшин.
Фото: пресс-служба ГУМ-Катка
Алена Водонаева.
Фото: пресс-служба ГУМ-Катка
Алена Мордовина и Юля Пересильд.
Фото: пресс-служба ГУМ-Катка
Андрей Малахов.
Фото: пресс-служба ГУМ-Катка

Фото предоставлены пресс-службой ГУМ-Катка.

Рубрика: Шоу-бизнес

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Культура и ТВ 49 минут назад

«Женя Миронов – это честь, совесть и надёжность»: Лия Ахеджакова поздравила актёра с юбилеем

Спорт 1 час назад

Задержаны двое подозреваемых в поджоге автомобиля спортивного журналиста Егорова

Шоу-бизнес 1 час назад

Анна Пескова: «Целоваться с Петром Фёдоровым на глазах у мужа было неловко»

Культура и ТВ 2 часа назад

Не только Моргенштерн: кто ещё пел о наркотиках

Шоу-бизнес 4 часа назад

Руслан Белый попал под негласный запрет: концерты отменяют

Культура и ТВ 4 часа назад

Умер советский кинорежиссер, снявший «Бег» и «Тегеран-43» Владимир Наумов

Шоу-бизнес 6 часов назад

Психолог Вероника Степанова оскорбила Градского и его жену, хайпанув на смерти музыканта

Шоу-бизнес 6 часов назад

«В джинсах на венецианской кровати» - Александр Левшин вспомнил молодость Градского

Культура и ТВ 6 часов назад

«Вдова Градского – на грани нервного срыва»: стало известно о состоянии молодой жены наставника «Голоса»

Шоу-бизнес 6 часов назад

«Врачи сотворили чудо»: Слава Зайцев готовится реанимировать Дом Моды

Культура и ТВ 1 день назад

«У нас с Градским была любовь, дружба, притяжение», - Анна Шатилова

Культура и ТВ 1 день назад

Второй тайм мы уже отыграли

Культура и ТВ 1 день назад

«Давайте не будем смешивать творчество артиста и его личные взгляды»: коллеги заступились за Сашу Бортич

Шоу-бизнес 1 день назад

«Саша просто себя не уберег»: Азиза рассказала о главной причине смерти Градского

Культура и ТВ 1 день назад

Выпуски «Голоса» на Первом канале с участием Александра Градского продолжатся и после его смерти

Культура и ТВ 1 день назад

«Саша уходил тяжело»: стало известно, как умирал Александр Градский

Шоу-бизнес 1 день назад

Градский оставил после себя сотни миллионов: за наследство композитора может начаться война

Культура и ТВ 1 день назад

Названа причина смерти певца и композитора Александра Градского

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика