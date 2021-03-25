Олег Меньшиков с женой, Татьяна Навка с мужем, Юлия Барановская с детьми и другие звезды отметились на открытии ГУМ-Катка

– Она живет этим спектаклем уже год, это рождается просто как ребенок у нее каждый раз, вот эти ее спектакли, – признался пресс-секретарь президента России и супруг олимпийской чемпионки. – Из-за этих спектаклей она меньше со мной времени проводит, поэтому я ее ревную к ее шоу, но это ее жизнь.