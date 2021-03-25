Олег Меньшиков с женой, Татьяна Навка с мужем, Юлия Барановская с детьми и другие звезды отметились на открытии ГУМ-Катка
На Красной площади состоялось торжественное открытие шестнадцатого сезона на главном катке страны
На мероприятие по традиции собрались многие звезды, даже те, кто крайне редко выходит в свет. Так, одним из первых под ветвями гигантской елки, украшенной по мотивам балета «Щелкунчик», появился Олег Меньшиков с супругой Анастасией Черновой.
Актер и директор Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой не отпускал жену из вида ни на миг и фотографировался с поклонницами только, если она была в его поле зрения. А если благоверная отходила, например, чтобы поздороваться со знакомыми, просил тех, кто хотел сняться с ним на память, подождать.
И многие другие знаменитости в этот вечер устроили семейный выход. Со вторыми половинками вышли Дарья Повереннова, Сергей Шакуров, Валерий Сюткин. А с детьми – Марина Зудина, Юлия Пересильд, Юлия Барановская, Надежда Михалкова, Айза Долматова. Всей семьей пришли Владислав Третьяк и Андрей Бурковский.
Татьяну Навку, которая вместе с Петром Чернышовым и Маргаритой Дробязко показала собравшимся отрывок из своего ледового шоу «Лебединое озеро», поддержал Дмитрий Песков.
– Она живет этим спектаклем уже год, это рождается просто как ребенок у нее каждый раз, вот эти ее спектакли, – признался пресс-секретарь президента России и супруг олимпийской чемпионки. – Из-за этих спектаклей она меньше со мной времени проводит, поэтому я ее ревную к ее шоу, но это ее жизнь.
Угощения не заканчивались на протяжении пяти часов, что является невероятным показателем для мероприятия с таким количеством гостей – их было несколько сотен. Поили собравшихся глинтвейном и всевозможными фруктово-ягодными чаями, а потчевали пирожками с капустой, и ватрушками с творогом, и блинчиками с мясом, и вафлями с печеночным паштетом, и шауромой, и сырно-грибным супом в хлебе, и яблоками в карамели, и горячей кукурузой, и традиционными закусками кухонь разных народов мира. Ксению Бородину заметили за поеданием хот-дога по-французски.
Среди звездных гостей были замечены также Владимир Познер, Ксения Собчак, Андрей Малахов, Елена Дементьева, Александра Цыпкина, DJ Groove, Александра Олешко, Александру Никифорову, Алену Водонаеву, Аллу Довлатову, Аллу Михееву, Игоря Бутмана, Ивана Жвакина, Сергея Филина, Юлию Савичеву и многих-многих других.
Фото предоставлены пресс-службой ГУМ-Катка.