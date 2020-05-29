Анна Пескова: «Целоваться с Петром Фёдоровым на глазах у мужа было неловко»

Второго декабря в прокат выходит фильм «Лётчик» - история о мужестве, подвиге и любви. Главного героя в картине сыграл Пётр Фёдоров, а роль его возлюбленной досталась звезде сериалов «Тест на беременность», «Пять минут тишины», «Бумеранг» Анне Песковой. О трудностях на съёмках и самой откровенной сцене в фильме, артистка рассказала в интервью «Собеседнику».

События фильма разворачиваются зимой 1941-го. Лётчик Николай Комлев успешно уничтожает немецкую танковую колонну, направляющуюся в Москву. Но только вот самолёт героя подбит врагами. Комлев чудом спасается от гибели, совершив посадку в лесу. Ему приходится пройти множество испытаний, прежде чем вернуться к возлюбленной.

- Когда режиссёр Ренат Давлетьяров вкратце рассказал мне эту историю, у меня по телу побежали мурашки, - говорит 36-летняя Анна Пескова. – А когда он мне предложил роль возлюбленной главного героя, вариантов отказаться у меня не было. История всех фильмов о Второй мировой войне всегда отзывается с теплотой в моем сердце, потому что мой прадед, дед моего мужа прошли всю войну. Это для меня очень сакральная тема!

- Какие сложности были во время съёмок?

- Мы снимали очень долго. Пришлось передвигать летние съёмки из-за локдауна и учиться работать в новой действительности повышенных мер предосторожности. А во время зимнего периода работы, когда мы снимали на полигоне «Алабино», были сильные холода, замерзали не только люди, но и техника. Все аккумуляторы кинокамеры моментально разряжались. Летняя солярка замерзает при -5 градусах, зимняя - при температуре около -35. Приходилось переносить смены.

Нужно отметить, что для Рената в кино важна правда жизни. К примеру, есть сцена, где главный герой после нескольких дней голодовки находит замёрзшую рыбу во льду. Так вот, эта рыба действительно была выловлена в речке, художники-декораторы её специально заморозили и Петя Фёдоров ел её по-настоящему.