Анна Пескова: «Целоваться с Петром Фёдоровым на глазах у мужа было неловко»
Артистка рассказала подробности съёмок фильма «Лётчик».
Второго декабря в прокат выходит фильм «Лётчик» - история о мужестве, подвиге и любви. Главного героя в картине сыграл Пётр Фёдоров, а роль его возлюбленной досталась звезде сериалов «Тест на беременность», «Пять минут тишины», «Бумеранг» Анне Песковой. О трудностях на съёмках и самой откровенной сцене в фильме, артистка рассказала в интервью «Собеседнику».
События фильма разворачиваются зимой 1941-го. Лётчик Николай Комлев успешно уничтожает немецкую танковую колонну, направляющуюся в Москву. Но только вот самолёт героя подбит врагами. Комлев чудом спасается от гибели, совершив посадку в лесу. Ему приходится пройти множество испытаний, прежде чем вернуться к возлюбленной.
- Когда режиссёр Ренат Давлетьяров вкратце рассказал мне эту историю, у меня по телу побежали мурашки, - говорит 36-летняя Анна Пескова. – А когда он мне предложил роль возлюбленной главного героя, вариантов отказаться у меня не было. История всех фильмов о Второй мировой войне всегда отзывается с теплотой в моем сердце, потому что мой прадед, дед моего мужа прошли всю войну. Это для меня очень сакральная тема!
- Какие сложности были во время съёмок?
- Мы снимали очень долго. Пришлось передвигать летние съёмки из-за локдауна и учиться работать в новой действительности повышенных мер предосторожности. А во время зимнего периода работы, когда мы снимали на полигоне «Алабино», были сильные холода, замерзали не только люди, но и техника. Все аккумуляторы кинокамеры моментально разряжались. Летняя солярка замерзает при -5 градусах, зимняя - при температуре около -35. Приходилось переносить смены.
Нужно отметить, что для Рената в кино важна правда жизни. К примеру, есть сцена, где главный герой после нескольких дней голодовки находит замёрзшую рыбу во льду. Так вот, эта рыба действительно была выловлена в речке, художники-декораторы её специально заморозили и Петя Фёдоров ел её по-настоящему.
- С Петром у вас также была и постельная сцена…
- Изначально её не было в сценарии. Её потом дописали. Зрители на протяжении всего фильма видят возлюбленную героя в телогрейке, замёрзшую, с грязными руками, которые она скрывает. Откровенная сцена была необходима для того, чтобы зритель понял, насколько сильные чувства были между ними и ради чего он стремится вернуться домой. Поэтому её дописали уже в процессе работы над фильмом.
- Как эта сцена вам далась?
- Непросто, потому что за монитором сидел не только режиссёр, но и мой муж (супруг Анны – кинопродюсер Дмитрий Пристансков – Ред.). Он - продюсер этого фильма. Ревности с его стороны не было. Более того, он был соавтором этой сцены.
Просто мне по-женски было очень неловко от того, что на глазах у мужа приходилось целовать, обнимать другого мужчину, говорить ему слова любви. Но с Петей мы сразу сработались, дружили ещё до съёмок. Он – великолепный актёр, харизматичный мужчина. Петя никогда не пойдёт против слова режиссёра, продюсера, всегда сделает то, что его просят. Но если нужен какой-то диалог, он тактично задаст вопрос.
- Как вам удаётся совмещать семью и работу?
- Стараюсь соблюдать баланс. До рождения ребёнка (дочь Анны и Дмитрия зовут Анастасия, в декабре ей исполнится четыре года – Ред.) я прыгала в работу как в омут с головой, по полгода могла отсутствовать дома. В начале нашей с мужем супружеской жизни было такое, что я параллельно работала над тремя проектами, разрывалась между Москвой, Карелией, Санкт-Петербургом и Ярославлем. На протяжении пяти месяцев мы с Димой встречались исключительно в привокзальном кафе. У нас был час и 15 минут между прибытием сапсана и отходом поезда в Ярославль.
Было сложно. Когда у супруга было важное совещание в правительстве или другое серьёзное мероприятие, ему нужны были мои слова поддержки. Но я в это время находилась на съёмках. Поэтому, когда родилась дочь, я решила очень вдумчиво выбирать проекты. Больше на полгода я уезжать не намерена! В последнее время мне предлагают интересные роли в проектах для ведущих каналах. Но когда я узнаю, что ради съёмок, к примеру, нужно будет на шесть-восемь месяцев уехать в Минск, принимаю решение отказаться.
- Чем вас малышка радует?
- Своими успехами. Она занимается в балетной студии Илзе Лиепы, скоро выйдет на сцену Дома музыки. Она горит балетом, периодически устраивает домашние спектакли. Также дочь ходит в садик, на другие кружки. Энергии в ней очень много!