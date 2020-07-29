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«Саша просто себя не уберег»: Азиза рассказала о главной причине смерти Градского

Артистка считает, что наставник "Голоса" не прошел должной реабилитации

Фото: Global Look Press

Азиза

Знаменитости скорбят из-за ухода Александра Градского, скончавшегося сегодня ночью в одной из столичных больниц. Причиной смерти композитора стал инфаркт головного мозга. Певица Азиза, которая долгие годы дружила с наставником «Голоса», в ужасе от печальной новости. Артистка, разговаривая с нашими корреспондентами, не смогла сдержать слез и расплакалась.

- Невозможная утрата, большая потеря, - едва находя слова, сказала Азиза. -  Он осенью переболел ковидом и, на мой взгляд, не получил должной реабилитации. Так как постоянно работал. Всегда отмахивался, говорил: «У меня все в порядке, все в порядке». А ведь после ковида должен быть реабилитационной период: надо ставить капельницы, следить за давлением. Особенно тем, кому уже за 60.

- У Саши очень болели ноги, - продолжает Азиза. – Это все сосуды… А ведь коронавирус повреждает сосуды в первую очередь. Он просто себя не уберег. Весь в работе, в работе… И фактически на работе это случилось…

- Надо было Саше пройти курс иглоукалывания, - вздыхает звезда. – Восточная медицина очень хорошо восстанавливает после коронавирусной инфекции. Ему надо было ставить иголки обязательно. Но что теперь говорить… Я очень надеялась, что он выкарабкается… Теперь надо за него молиться!

Напомним, что в больницу Александр Градский попал накануне смерти. Врачи делали все возможное, чтобы спасти исполнителя, но не смогли.

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