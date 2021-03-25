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Градский оставил после себя сотни миллионов: за наследство композитора может начаться война

Наставник "Голоса" нажил огромное состояние

Смерть Александра Градского стала большим потрясением не только для простых зрителей, но и для звездных коллег. Знаменитости выражают соболезнования в связи с кончиной композитора.

Александр Градский считался одним из самых обеспеченных исполнителей на эстраде. За свою жизнь он сколотил неплохое состояние, стоимость которого исчисляется сотнями миллионов рублей.

Главная гордость Градского – роскошная квартира на Тверской улице. В центре Москвы у Александра Борисовича был целый этаж. Квадратный метр жилья в этом месте составляет около шестисот тысяч рублей. Если говорить о стоимости квартиры Градского, то ее оценивают более чем в двести миллионов рублей. Правда, риелторы говорят: продать ее будет непросто. Из-за коронавируса спрос на элитную недвижимость резко упал.

Несколько лет назад Градский приобрел квартиру на Мосфильмовской улице. Там ему нравилось: было удобно добираться до съемочной площадки «Голоса». Первый канал сделал все, чтобы Градскому было комфортно. Не так давно, например, благодаря участию в телевизионной программе ему обустроили кухню-гостиную площадью почти 30 квадратных метров.

Летом Александр Борисович любил бывать в своем загородном доме, который расположен в Наро-Фоминском районе. Особняк в закрытом коттеджном поселке "Новоглаголево" поражает воображение. Дом у Градского утопал в роскоши. Там есть все: и гигантский кинотеатр, и огромный бассейн. Стоимость такого особняка начинается от двухсот миллионов рублей и выше.

Кроме того, у Градского были счета в банках и целый автопарк. Теперь имущество придется делить между собой его наследникам.

Претендентов на имущество Градского немало. Официально композитор был женат три раза. Наследниками являются его супруга Марина Коташенко и четверо детей от разных браков: 7-летний Александр, 3-летний Иван, а также 40-летний Даниил и 35-летняя Мария. Говорят, что при жизни Градский, дабы избежать возможной войны во время дележки наследства, составил завещание. Но, как показывает практика, его часто пытаются оспорить.

- За наследство Саши начнется война, - считают его поклонники. – Делить будут долго: миллионы отдавать другому никому не захочется.

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