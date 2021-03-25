«Врачи делают всё возможное»: появились новые данные о состоянии Градского
За жизнь композитора сражаются лучшие медики Москвы
За состоянием здоровья Александра Градского наблюдает вся страна. Композитора вчера госпитализировали в одну из столичных клиник с подозрением на инсульт. Градскому сделали МРТ, но его результаты врачей не радуют.
В окружении Градского осторожно говорят о его состоянии. Ухудшение началось после перенесенного в начале осени коронавируса. После него наставник «Голоса» так и не смог вернуться к прежней жизни. С трудом передвигался даже по собственной квартире. В день госпитализации не смог самостоятельно дойти до ванной комнаты.
Врачи не дают никаких прогнозов и оценивают его состояние как тяжёлое. Восстановление может занять несколько месяцев.
- Коронавирус бьёт по всем органам, - говорит певица Мила Романиди. - Все слабые места сразу вылезают наружу. Я сама долго восстанавливалась после перенесённой болезни. Спасибо врачам, они сделали все возможное, чтобы нормализовать состояние. Хотя некоторые проблемы ощущаю до сих пор. После коронавируса могут быть и сильные головокружения. Слава Богу, сейчас все приходит в норму.
Коллеги уверяют: Градский всегда относился к врачам скептически. И старался обращаться к ним лишь в крайних случаях. По всей это видимости, это и стало большой ошибкой.
- Ответственность за жизнь лежит на самих людях, - продолжает звезда. - И если мы подходим к этому несерьёзно, организм начинать давать сбои. Мы, взрослые люди, должны сами помогать себе, чтобы быть здоровыми. Я желаю Александру Борисовичу скорейшего выздороваливают. Врачи делают все возможное, чтобы он пошел на поправку. Я даже в этом не сомневаюсь.