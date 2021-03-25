«Врачи делают всё возможное»: появились новые данные о состоянии Градского

За состоянием здоровья Александра Градского наблюдает вся страна. Композитора вчера госпитализировали в одну из столичных клиник с подозрением на инсульт. Градскому сделали МРТ, но его результаты врачей не радуют.

В окружении Градского осторожно говорят о его состоянии. Ухудшение началось после перенесенного в начале осени коронавируса. После него наставник «Голоса» так и не смог вернуться к прежней жизни. С трудом передвигался даже по собственной квартире. В день госпитализации не смог самостоятельно дойти до ванной комнаты.

Врачи не дают никаких прогнозов и оценивают его состояние как тяжёлое. Восстановление может занять несколько месяцев.

- Коронавирус бьёт по всем органам, - говорит певица Мила Романиди. - Все слабые места сразу вылезают наружу. Я сама долго восстанавливалась после перенесённой болезни. Спасибо врачам, они сделали все возможное, чтобы нормализовать состояние. Хотя некоторые проблемы ощущаю до сих пор. После коронавируса могут быть и сильные головокружения. Слава Богу, сейчас все приходит в норму.