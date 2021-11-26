«Страшно смотреть»: Александр Градский две недели пугает зрителей «Голоса» своим видом
Первый канал никак не комментирует происходящее
Поклонники вокального шоу «Голос» не на шутку встревожены внешним видом одного из наставников проекта - Александра Градского. Два последних выпуска ему явно нездоровится, однако Первый канал, где выходит программа, хранит молчание.
72-летний Градский обе последних передачи сидит в кресле с явно нездоровым цветом лица и подпирает голову - иногда возникает ощущение, что он вот-вот потеряет сознание. Поклонники «Голоса» прекрасно знают характер исполнителя, который за словом в карман не лезет. Однако теперь Градский говорит короткими фразами и очень тихим и слегка охрипшим голосом.
— Шикарно сделан номер, все молодцы, - так кратко комментировал мэтр номера.
Возле кресла наставника установили вентилятор и убрали платформу перед ним, чтобы воздух полностью обдувал певца. При этом прибор попытались скрыть, замаскировав его под цвет пола.
Коллеги Градского - Дима Билан, Пелагея и Леонид Агутин как будто бы не замечали тревожного состояния исполнителя. Ни обронил про это ни слова и ведущий «Голоса» - Дмитрий Нагиев, который даже пытался шутить в ходе выпусков. Режиссёры пытались показывать лишь общие планы. Однако от зрителей скрыть происходящее не удалось.
— Страшно смотреть на Градского. Здоровья Александру Борисовичу, - пишут в комментариях на YouTube поклонники проекта.
— Видно, что Александр Борисович себя очень плохо чувствует. Надеюсь, врачи за кулисами есть и в нужную минуту ему помогут. Преклоняюсь перед волей А.Б., он патриот своего дела, - восхищается певцом другой пользователь.
— Уважаемые продюсеры Голоса-10, обратите, пожалуйста внимание на Градского. Александр Борисович выглядит очень усталым и может быть не вполне здоровым. Этого по настоящему грандиозного музыканта надо беречь! - обращается к руководству Первого канала один из комментаторов.
Однако, ни продюсеры «Голоса», ни пресс-служба Первого канала никак не комментируют инцидент.
При этом в пятницу стало известно, что Градский госпитализирован в больницу с инсультом. По данным МК, мэтр потерял сознание, и домашние не могли привести его в сознание в течение часа. Прибывшие медики доставили Градского в больницу с подозрением на обширное кровоизлияние в головном мозге. Сейчас он находится в реанимации.
Госпитализации предшествовало резкое ухудшение здоровья после перенесенного коронавируса. Об этом в Instagram сообщила и его коллега по проекту - Пелагея.
СМИ сообщают, что из дома Градский в последний раз выезжал на съемку программы «Голос». При этом везли его на каталке в специальной машине.
В последнее время певец не вставал с постели.