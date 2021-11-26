«Страшно смотреть»: Александр Градский две недели пугает зрителей «Голоса» своим видом

Поклонники вокального шоу «Голос» не на шутку встревожены внешним видом одного из наставников проекта - Александра Градского. Два последних выпуска ему явно нездоровится, однако Первый канал, где выходит программа, хранит молчание.

72-летний Градский обе последних передачи сидит в кресле с явно нездоровым цветом лица и подпирает голову - иногда возникает ощущение, что он вот-вот потеряет сознание. Поклонники «Голоса» прекрасно знают характер исполнителя, который за словом в карман не лезет. Однако теперь Градский говорит короткими фразами и очень тихим и слегка охрипшим голосом.

— Шикарно сделан номер, все молодцы, - так кратко комментировал мэтр номера.

Возле кресла наставника установили вентилятор и убрали платформу перед ним, чтобы воздух полностью обдувал певца. При этом прибор попытались скрыть, замаскировав его под цвет пола.