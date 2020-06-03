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«Пойдешь к Малахову еще раз - укажу на порог!» Распутина поставила дочери ультиматум

Певица признается: когда она узнала о съемках Маши в ток-шоу, с ней едва не случился инфаркт

Фото: личный архив певицы

Маша Распутина с Виктором Захаровым не ожидали, что их дочь станет звездой ток-шоу

Вокруг Маши Распутиной продолжают кипеть нешуточные страсти. Младшая дочь звезды, тоже Мария, стала участницей нескольких выпусков ток-шоу. После этого в тусовке пошли слухи о том, что это сама Распутина отправила дочь на съемки. Маша в ужасе от этого.

- Какой же бред! Надо быть идиотом, чтобы послать ребенка в такую грязь, - заявила звезда. - Да и зачем я ее буду пиарить? Для чего? Она – не певица, не актриса. Маша пока еще не состоялась в своем деле. Она сама туда пошла по своей безумной воле, потому что не слушалась нас с мужем никогда и без должного уважения относилась к родительскому мнению и нашим советам. У него накипела злость на детей Виктора Евстафьевича, и она пошла на эти грязные передачи. Никакому нормальному человеку такая грязь не нужна.

- А что между ними случилось?

- Я не знаю, что произошло. Они сначала нормально вроде бы общались, но потом у них какой-то конфликт произошел. Маша – своевольная 21-летняя девица. А тому наркоману, с которым она выясняла отношения, - 40 с лишним лет (сын мужа Распутиной Роман – авт.)! Он фактически ей в отцы годится! Как он мог поступить так ужасно и мерзостно! Он вел себя как животное, как нечеловек. Какое он имел право обсуждать личную жизнь своего отца и делать лживые грязные заявления? Никакого права. Он – законченный наркоман, с пеной у рта, у которого уже просто не работают мозги.

- Если Маша еще раз такой поступок совершит и пойдет на программу снова, что вы предпримите?

- Тогда мы с супругом укажем ей на порог. Если она не хочет быть другом своим родителям, значит, она - враг. А враги не должны находиться на нашей территории. Она и в первый раз пошла на программу, и во второй, поставив нас перед уже свершившимся фактом. Мы объясняли ей, говорили, что так вести нельзя. Но ничего не помогло. У нее нет авторитетов в жизни. Я не буду всех нюансов рассказывать, Маша – моя дочь. Хотя фактически спровоцировала скандал она. Если бы Маша не пошла на эти грязные передачи, ничего бы не было. 

- Но в студии было видно, что она вас любит, трепетно говорит…

- Что это за любовь такая? Любовь - это в первую очередь уважение к родителям, уважение к старшим. А, если ты пренебрегаешь их мнением и советами, то это не любовь, а ради красного словца. Почему на той программе никто не спросил: «Это тебя мама сюда отправила?». Даже интересно, как бы она ответила. Она в таком дерьме искупала мое имя, которое я годами зарабатывала, исполняя гениальные песни, которые пела такая страна! Если бы она действительно меня любила-уважала, она бы никогда так не поступила. Ума у нее не хватило, чтобы заткнуть за пояс ублюдка. Помните, как в сказке Пушкина о рыбаке и рыбке? Когда старуха говорит: «Хочу быть владычицей морскую!». А старик отвечает: «Ты что, бабка, блинов объелась? Ты ни ступить, ни молвить не можешь. Насмешишь полное царство!» Так и с Машей. Ей нужно образовываться, чтобы кем-то стать и чтобы впредь не делать из себя посмешище. Мы в шоке были.

Маша с мужем в шоке от выходок дочери

- Представляю!

- У нас с Виктором Евстафьевичем чуть инфаркт не случился. Знаете, как было? Она уехала и несколько дней ее не было дома. На мои звонки не отвечала. Написала только сообщение: «Не волнуйся, я приеду. У подружки ночую». А сама снималась у Малахова. А ведь мы для нее все делали. Я из-за нее ушла из шоубизнеса и стала заниматься только ей. Виктор Евстафьевич говорит: «Мы ее избаловали». Вот эта вседозволенность к чему привела.

- Может, стоило принять более серьезные меры?

- Какие? Выгнать ее из дома я не имею права. У нее нет опыта жизненного, она ничего не знает. Только амбиции не по годам. Моя дочь пока не состоялась как человек. Она еще не сделала достойного дела, а сейчас перечеркивает все сама. Рубит тот сук, на котором сидит. А сук – это родители, которые дают ей блага. Если ходить на грязные передачи, человеком не стать. Это безумное убеждение. Мария Васильевна Шукшина правильно говорит: «Надо закрывать эту гадость!» Такие передачи разрушают психику и самое главное подрастающего поколения. От них идет один негатив.

- Но я видел вас тоже на этих программах!

- Я была два раза там и только по личной просьбе Малахова. Но только на программах, где обсуждали, как худеть и хорошо выглядеть. Что касается моей младшей дочери, то она пошла по неправильной дороге, связалась с недостойными подругами, мнение которых для нее стало важнее и главнее, чем советы родителей. Это они ее науськали пойти на передачу и выяснить отношения с детьми Виктора Евстафьевича. Вот, что из этого вышло.

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