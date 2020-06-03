«Пойдешь к Малахову еще раз - укажу на порог!» Распутина поставила дочери ультиматум

Вокруг Маши Распутиной продолжают кипеть нешуточные страсти. Младшая дочь звезды, тоже Мария, стала участницей нескольких выпусков ток-шоу. После этого в тусовке пошли слухи о том, что это сама Распутина отправила дочь на съемки. Маша в ужасе от этого.

- Какой же бред! Надо быть идиотом, чтобы послать ребенка в такую грязь, - заявила звезда. - Да и зачем я ее буду пиарить? Для чего? Она – не певица, не актриса. Маша пока еще не состоялась в своем деле. Она сама туда пошла по своей безумной воле, потому что не слушалась нас с мужем никогда и без должного уважения относилась к родительскому мнению и нашим советам. У него накипела злость на детей Виктора Евстафьевича, и она пошла на эти грязные передачи. Никакому нормальному человеку такая грязь не нужна.

- А что между ними случилось?

- Я не знаю, что произошло. Они сначала нормально вроде бы общались, но потом у них какой-то конфликт произошел. Маша – своевольная 21-летняя девица. А тому наркоману, с которым она выясняла отношения, - 40 с лишним лет (сын мужа Распутиной Роман – авт.)! Он фактически ей в отцы годится! Как он мог поступить так ужасно и мерзостно! Он вел себя как животное, как нечеловек. Какое он имел право обсуждать личную жизнь своего отца и делать лживые грязные заявления? Никакого права. Он – законченный наркоман, с пеной у рта, у которого уже просто не работают мозги.

- Если Маша еще раз такой поступок совершит и пойдет на программу снова, что вы предпримите?

- Тогда мы с супругом укажем ей на порог. Если она не хочет быть другом своим родителям, значит, она - враг. А враги не должны находиться на нашей территории. Она и в первый раз пошла на программу, и во второй, поставив нас перед уже свершившимся фактом. Мы объясняли ей, говорили, что так вести нельзя. Но ничего не помогло. У нее нет авторитетов в жизни. Я не буду всех нюансов рассказывать, Маша – моя дочь. Хотя фактически спровоцировала скандал она. Если бы Маша не пошла на эти грязные передачи, ничего бы не было.

- Но в студии было видно, что она вас любит, трепетно говорит…

- Что это за любовь такая? Любовь - это в первую очередь уважение к родителям, уважение к старшим. А, если ты пренебрегаешь их мнением и советами, то это не любовь, а ради красного словца. Почему на той программе никто не спросил: «Это тебя мама сюда отправила?». Даже интересно, как бы она ответила. Она в таком дерьме искупала мое имя, которое я годами зарабатывала, исполняя гениальные песни, которые пела такая страна! Если бы она действительно меня любила-уважала, она бы никогда так не поступила. Ума у нее не хватило, чтобы заткнуть за пояс ублюдка. Помните, как в сказке Пушкина о рыбаке и рыбке? Когда старуха говорит: «Хочу быть владычицей морскую!». А старик отвечает: «Ты что, бабка, блинов объелась? Ты ни ступить, ни молвить не можешь. Насмешишь полное царство!» Так и с Машей. Ей нужно образовываться, чтобы кем-то стать и чтобы впредь не делать из себя посмешище. Мы в шоке были.