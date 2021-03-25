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«Олеся в истерике»: Тамара Семина рассказала о состоянии дочери Руслановой, обвинившей врачей в смерти мамы

Артистка призывает молиться за актрису в церкви

Фото: Global Look Press

Нину Русланову проводили в последний путь. Многие обратили внимание на то, что проститься с любимой миллионами артисткой пришло очень мало людей. Особенно коллег, которые боготворили ее при жизни.

- Господи, что же это такое? – вздыхает коллега Руслановой, актриса Тамара Семина. – Опустили ниже плинтуса. Нинку все любили! Мало ли какие причины были у людей! Многих нет в Москве. Плюс - бушует ковид, в публичные места лучше не выходить. Время такое, ребята. Я тоже не смогла придти на похороны, но я разговаривала с дочкой, с Олесей. Ей многие звонили, все старались оказать поддержку. Не ищите подводные камни: у всех были причины и очень даже уважительные.

- Как же так можно? – продолжает Семина. – Мы живем сейчас в несчастной обстановке, в которую весь мир погрузили. Очень многие артисты болеют, не могут выйти из дома. Время такое выпало на Нинкину долю. Надо понимать обстановку, в которой мы живем.

Сразу после похорон дочь Руслановой Олеся обвинила в смерти мамы врачей. Но Семина уверена: медики сделали все возможное.

- Это она в истерике так сказала, - вздыхает Тамара Петровна. – Не стоит ее корить за это. Олесе сложно сейчас. Врачи виноваты, врачи упустили… А возраст? А наличие миллиона сопуствующих болезней, которые осложняют течение болезни? Врачам надо сказать спасибо за то, что они вытаскивают людей в красной зоне. А Олесе нужно оказать поддержку – она очень переживает уход мамы. И сходите в церковь, поставьте свечку за Нинку…

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