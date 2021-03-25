Виктор Салтыков о дочери Алисе: «Дети должны первыми делать шаг к родителям»
Мы поговорили с артистом о современной музыке, его молчании в ответ на выпады бывшей супруги, а также об отношениях с дочерьми, которые также ищут свой путь на музыкальном поприще
– Вы в одном из последних выпусков «Суперстар» исполнили популярную среди молодёжи песню «Птичка», которую не все члены жюри поняли. Вас не смущает в таком возрасте слышать какие-то неприятные реплики судей?
– Внутри себя немножко думаешь: «Ну, кто там тебя будет обсуждать, ты уже состоявшийся человек». Я слышал реплики Соседова, но просто люди нашего поколения не считают это музыкой, и я их понимаю в чем-то. Интернет очень сильно погубил преемственность в музыке, молодёжи стало все доступно, что не было доступно нам. Помню, и на «Форум» плевались, якобы, такое петь нельзя. Мне что-то может не нравиться, но я шагаю в ногу со временем. Я понимаю, что сейчас музыка не важна, важно шоу, посмотрите на Моргенштерна, Бузову.
Виктор Салтыков в нашей беседе долго размышлял на тему музыки сегодня, шоу-бизнеса в целом, необъективной ситуации с артистами в нашей стране.
– У нас есть один Киркоров, Басков, – до нафталина противно, можно быть уже поскромнее. Этот жир, который они показывают, раздражает многих людей, и меня в том числе, – не потому, что они на экране, а я нет. У нас есть очень много талантливых артистов, надо давать дорогу молодым в том числе. На Западе такого нет, там у каждого своя ниша, и все востребованы в своём сегменте.
– С кем-то из ваших коллег смогли сохранить дружбу, помню, вы несколько лет плотно работали с Аллегровой?
– Мы 90-е мы все варились в одной каше, скажем так, собирались вместе на различных концертах, фестивалях. Мы были настолько дружны, начиная от Расторгуева, заканчивая группой «Комбинация», что гримёрки были постоянно забиты. С Аллегровой мы работали вместе четыре года, у нас остались тёплые отношения. Дружбы, как таковой, не осталось. Сейчас в списке моих друзей: Кай Метов, Николай Трубач, Александр Иванов из «Рондо», – мы вместе также играем в футбол. Хороших друзей у меня, к счастью, немало.
Виктор Салтыков много лет назад развёлся со своей первой женой Ириной Салтыковой. Несмотря на прошедшие годы, Ирина часто нелицеприятно вспоминает отца своей дочери. Сам же Салтыков практически не отвечает на выпады бывшей, что постоянно отмечают его поклонники, в сети то и дело пишут о благородстве и человечности Салтыкова
– Ну она сама так не считает, – смеётся Виктор, – по её мнению, любая моя фраза, сказанная вскользь, адресована ей. Как сказал мой отец: «Не трогай, не будет пахнуть». Дело в том, что я стараюсь помнить только хорошее из нашей совместной жизни, плохое хочется оставить за бортом. Мы же не просто так разошлись, не подходили друг другу. Ира – очень сложный человек, я сделан из другого теста, для меня женское олицетворение выглядит иначе. Я видел какие-то моменты, но думал, что с годами все пройдёт. Да, к сожалению, в такой ситуации ребёнок попадает под пули. Благо, я встретил свою нынешнюю супругу, как сказал мой друг: «Бог тебе возместил все твои потери».
– Вы с Ириной вместе уже тридцать лет. Почему именно с ней смогли построить счастливые отношения?
– Даже в семнадцать лет она меня понимала, хоть у нас с ней разница в возрасте – пятнадцать лет. Я никогда не чувствовал с ней вот этого разрыва, мне было с ней так легко, до и сейчас ничего не изменилось.
Виктор Салтыков – многодетный отец. Старшей дочери Алисе 34 года, средней, Анне, – 26, а младшему сыну, Святославу – 13 лет.
– Вы рады, что девочки пошли по вашим стопам?
– Они пробуют себя в музыке, живут в этом мире. Похвалить я их пока не могу, но мне приятно, что они этим занимаются. В профессии я строгий, поэтому понимаю, что есть лучше музыканты, чем мои дети. Конечно, я поддерживаю их, особенно Анечку, она очень музыкальная. Алиса пишет песни, но я ей не могу что-то говорить вразрез, у неё своё видение. Думаю, она могла бы делать больше.
– Какие у вас сейчас отношения с Алисой?
– У нас были хорошие отношения, но, думаю, её мама помогла Алисе как-то по-другому воспринимать всё. Она обиделась на какое-то моё интервью, хоть я и объяснил, что на правду обижаться нельзя. Я всегда молчал, а тут им не понравилось, что я что-то сказал.
Мы с Алисой сейчас не на связи, наступит время, когда все изменится. Просто кое-кто не хочет делать шлаг. Я когда обижался на родителей, это было редко, ведь я не скандальный, я всегда сам подходил, несмотря на то, кто был неправ. Мне кажется, дети должны первыми делать шаги, если есть недомолвки. Несмотря на все, Алиска моя дочь, я её очень люблю.
– Многие спросят, а почему вы не помогаете детям в карьере?
– Что значит помогать? Аня была на «Фабрике», но она решила после проекта, что не хочет быть публичным человеком. Ей не нравится наш шоу – бизнес, она поняла, что здесь музыка не особо нужна, её это очень обидело. Сейчас она с супругом живёт в Лос-Анджелесе. Алиса тоже переехала туда, до это жила в Нью-Йорке. Я рад, что они дружат, общаются, от них я узнаю информацию, – меня это устраивает. Я бы очень хотел, чтобы у Алиски сложилась личная жизнь, она этого достойна, найдёт любовь, тогда и музыка будет в радость.