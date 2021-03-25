Виктор Салтыков о дочери Алисе: «Дети должны первыми делать шаг к родителям»

– Вы с Ириной вместе уже тридцать лет. Почему именно с ней смогли построить счастливые отношения?

– Даже в семнадцать лет она меня понимала, хоть у нас с ней разница в возрасте – пятнадцать лет. Я никогда не чувствовал с ней вот этого разрыва, мне было с ней так легко, до и сейчас ничего не изменилось.

Виктор Салтыков – многодетный отец. Старшей дочери Алисе 34 года, средней, Анне, – 26, а младшему сыну, Святославу – 13 лет.

– Вы рады, что девочки пошли по вашим стопам?

– Они пробуют себя в музыке, живут в этом мире. Похвалить я их пока не могу, но мне приятно, что они этим занимаются. В профессии я строгий, поэтому понимаю, что есть лучше музыканты, чем мои дети. Конечно, я поддерживаю их, особенно Анечку, она очень музыкальная. Алиса пишет песни, но я ей не могу что-то говорить вразрез, у неё своё видение. Думаю, она могла бы делать больше.

– Какие у вас сейчас отношения с Алисой?

– У нас были хорошие отношения, но, думаю, её мама помогла Алисе как-то по-другому воспринимать всё. Она обиделась на какое-то моё интервью, хоть я и объяснил, что на правду обижаться нельзя. Я всегда молчал, а тут им не понравилось, что я что-то сказал.

Мы с Алисой сейчас не на связи, наступит время, когда все изменится. Просто кое-кто не хочет делать шлаг. Я когда обижался на родителей, это было редко, ведь я не скандальный, я всегда сам подходил, несмотря на то, кто был неправ. Мне кажется, дети должны первыми делать шаги, если есть недомолвки. Несмотря на все, Алиска моя дочь, я её очень люблю.

– Многие спросят, а почему вы не помогаете детям в карьере?

– Что значит помогать? Аня была на «Фабрике», но она решила после проекта, что не хочет быть публичным человеком. Ей не нравится наш шоу – бизнес, она поняла, что здесь музыка не особо нужна, её это очень обидело. Сейчас она с супругом живёт в Лос-Анджелесе. Алиса тоже переехала туда, до это жила в Нью-Йорке. Я рад, что они дружат, общаются, от них я узнаю информацию, – меня это устраивает. Я бы очень хотел, чтобы у Алиски сложилась личная жизнь, она этого достойна, найдёт любовь, тогда и музыка будет в радость.